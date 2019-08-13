Когда технологии вредят

Новая система управления кораблём стала причиной аварии американского эсминца USS John S. McCain. Вчера, 11 августа, на сайте Военно-морского института ВМС США появилась информация о том, что ВМС США решили отказаться от новых высокотехнологичных систем управления и вернуться к "физическим системам".

Последние поколения американских эсминцев получили высокотехнологичные системы управления, в которых приборы панели управления почти полностью заменены двумя сенсорными экранами. Экипажи оказались неподготовленными к работе с ними в критических ситуациях.

Система управления нового образца на эсминце USS Dewey (DDG-105). Источник изображения: usni.org

После опроса экипажей военное командование решило заменить новые системы управления их предыдущей "аналоговой" версией. Таким образом, в течение ближайших двух лет новые сенсорные экраны будут демонтированы, а их место займут привычные морякам приборные панели.

Система управления старого образца на эсминце USS Donald Cook (DDG-75). Источник изображения: usni.org

Кроме эсминцев, к привычным системам управления вернутся другие боевые и вспомогательные корабли американского флота. По мнению военного командования, такое решение позволит улучшить совместимость систем управления на различных кораблях, и экипажи не потребуют длительного обучения при переводе с однотипных кораблей разных годов постройки.