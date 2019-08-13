Уже изучают: Турция может заменить F-35 на Су-35

Турции может закупить у России Су-35 после отказа США поставлять F-35

Турецкие СМИ сообщают, что Анкара рассматривает возможность закупки российских истребителей Су-35 вместо американских F-35. Ранее готовность России пойти на такую сделку выражал глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Незадолго до этого он предлагал Анкаре в качестве замены F-35 российские Су-57.

Турецкая газета Yeni Safak сообщила, что Анкара рассматривает возможность покупки российских истребителей Су-35 взамен американским самолетам пятого поколения F-35, которые Вашингтон отказался поставлять Турции.

По данным издания, сейчас представители управления оборонной промышленностью и ВВС Турции изучают предложение АО "Рособоронэкспорт" - части госкорпорации "Ростех".

Соответствующие ведомства турецкой стороны изучают особенности и технические характеристики Су-35. Если Анкара даст положительную оценку российским самолетам, представители оборонных ведомств двух стран приступят к официальным контактам по возможности покупки Турцией Су-35, передает Yeni Safak.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов еще в середине июля заявил, что Москва готова продавать Турции многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары будет такое желание, приводило его слова ТАСС.

В начале мая речь шла о другой российской альтернативе F-35. Чемезов в беседе с агентством Anadolu выразил готовность России к переговорам о возможной закупке Турцией Су-57Э, если Анкара все же завершит свое участие в программе по производству F-35. Он назвал Турцию привлекательным рынком для российского боевого самолета, и если она заинтересуется этим проектом, то Москва будет готова сотрудничать.

Чемезов отметил, что документы, разрешающие экспорт Су-57, уже согласованы. Он обратил внимание, что Турция - первое государство-член НАТО, с которым Россия заключила контракт на поставку новейшей системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400. Глава "Ростеха" также подчеркнул, что Россия "будет приветствовать желание турецкой стороны стать партнером по проекту С-500".

"Мы все видим, что на Турцию оказывается беспрецедентное давление, но, насколько мне известно, Анкара занимает очень прямую и последовательную позицию на реализацию всех положений контракта [по закупке зенитных ракетных комплексов С-400]. Тот факт, что Турция не поддается давлению со стороны своих партнеров по альянсу, демонстрирует независимость внешней политики турецкого правительства и президента", - сказал Чемезов.

Причем Anadolu еще за полмесяца до этого интервью рассматривало Су-57 в качестве альтернативы американскому F-35 для Турции.

В середине апреля оно опубликовало инфографику, в которой авторы сравнили два эти истребителя, и сделало вывод, что российская машина превосходит самолет США.

В частности, судя по инфографике, у Су-57 больше максимальная скорость - истребитель, произведенный в РФ, может развить ее до 2600 км/ч, тогда как "американец" достигает только 1931 км/ч. К тому же, предельная продолжительность полета российского самолета больше, чем у соперника из США, почти в два раза - 5,8 часа против 2,36 часа. Предельная боевая нагрузка "сушки" оценивается в 10 т, а F-35 - в 8,16 т. Американская машина проигрывает и по показателю максимальной взлетной массы: 35,480 т у Су-57 и 31,751 т у F-35.

Турецкие СМИ также обратили внимание на уникальную особенность Су-57 - он может совершать взлет и посадку на коротких дистанциях и бесфорсажный полет на сверхзвуке. К тому же, он сверхманевренный.

Впрочем, по некоторым пунктам "сушка" все же уступает истребителю из США. В частности, российский самолет не может совершать вертикальный взлет и посадку, в отличие от одной из модификаций F-35. Составители инфографики также признали, что американская машина может координировать действия группировки самолетов в зоне противника, а еще она "более невидимая".

Предполагалось, что F-35 станут первыми боевыми самолетами пятого поколения на вооружении ВВС Турции.

В их создании участвовала Анкара, задействовав десять турецких компаний для поставки деталей и электронных систем для истребителей. Передача первого F-35 Турции состоялась уже в июне прошлого года, но первые переданные турецким ВВС машины так и не покинули пределов США, оставшись на авиабазе Люк в Аризоне.

Государственный секретарь США Майк Помпео 10 апреля на слушаниях по бюджету на 2020 год перед подкомиссией по ассигнованиям сената заявил, что Турция лишится права участвовать в программе создания F-35, если развернет российские С-400. Он заявил, что Вашингтон уже отправил соответствующее уведомление турецким властям.

Но глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу сказал TGRT Haber, что С-400 заработают в Турции к началу 2020 года.

По его мнению, российские системы противовоздушной обороны работают даже лучше, чем американские Patriot. Кроме того, Чавушоглу в очередной раз отметил, что С-400 - это защитные системы. "Если на Турцию нападут с воздуха, мы их используем, чтобы избежать этой атаки", - пояснил министр.

Лидия Мисник