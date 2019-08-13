ВВС Словакии планируют приобрести новые УТС

ЦАМТО, 12 августа. Военно-воздушные силы Словакии разрабатывают требования к новому современному учебно-тренировочному самолету в преддверии поставки 14 истребителей F-16 Блок.70.

Поскольку имеющиеся в боевом составе ВВС Словакии L-39CM/ZAM приняты на вооружение в 1970-е гг., в руководстве Минобороны считают, что они малоэффективны для подготовки пилотов последней версии F-16 Блок.70.

Как сообщал ЦАМТО, 12 декабря 2018 года министр обороны Словакии Петер Гайдош подписал письма с предложением и принятием предложения (LOA) о покупке в рамках программы "Иностранные военные продажи" 14 самолетов F-16 Блок.70, боеприпасов, логистической поддержке и обучении летчиков и технического персонала. Стоимость продажи оценивается в 1,589 млрд. евро (1,8 млрд. долл.). Согласно планам, ВВС Словакии получат первый истребитель в последнем квартале 2022 года, а полностью поставка будет завершена к концу 2023 года. В июле 2019 года ВВС США подписали с корпорацией Lockheed Martin первый контракт стоимостью 799,96 долл. на производство F-16 для ВВС Словакии.

По информации Jane's Defence Weekly, в соответствии с соглашением, подготовка 22 пилотов ВВС Словакии на F-16 начнется на базе Национальной гвардии ВВС США в Тусоне (шт.Аризона) в 2022 году. Они будут отбираться в основном из числа пилотов L-39CM/L-39ZAM, являющихся инструкторами на авиабазе "Слиач".

Командующий ВВС Словакии бригадный генерал Любомир Свобода 2 августа заявил, что L-39 могут эксплуатироваться не более шести лет. Поэтому командование приступило к подготовке требований к УТС нового поколения, а также оценке бюджета проекта. ВВС Словакии предполагают приобрести до 8 новых УТС.

На базе "Слиач" 3-4 августа состоялся Словацкий международный авиационный фестиваль, в рамках которого несколько европейских производителей представили свои решения. Aero Vodochody продемонстрировала L-39CW, являющийся испытательной платформой для L-39NG. Группа Leonardo представила M-345. По оценке компании, Словакия может приобрести эти самолеты или направлять свой персонал в школу летной подготовки в Лечче-Галатина, где будут применяться УТС M-345 и M-346. Ожидается, что первые пять из 18 самолетов М-345 поступят на вооружение ВВС Италии в начале 2020 года. Компания Grob представила G-120TP, который может применяться перед переходом к L-39NG, а затем к F-16.