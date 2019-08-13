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13.08.2019
ЦАМТО

На ЧФ самостоятельно ремонтируют попавшие под санкции двигатели иностранного производства

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Главная база Черноморского флота
Главная база Черноморского флота в Севастополе.
Источник изображения: РИА Новости / Сергей Петросян

ЦАМТО, 12 августа. На Черноморском флоте налажены работы по восстановлению катеров, оснащенных двигателями иностранного производства типа Rolls-Royce, MAN, Caterpillar, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в ОПК.

"В связи с тем, что регламент агрегатов на сегодняшний день находится под санкциями, и они лишены фирменного сервисного обслуживания, экипажи состоящих на вооружении Черноморского флота катеров сами вытачивают детали для водометных двигателей Rolls-Royce, MAN, Caterpillar", – сказал собеседник агентства.

По его словам, со второй половины 2014 года корабли Черноморского флота, оснащенные иностранными двигателями, оказались в фактически в "сервисном вакууме".

Флотские механики, как сообщил источник "РИА Новости", теперь самостоятельно выполняют работы по восстановлению или изготовлению необходимых деталей для поддержания двигателей в рабочем техническом состоянии.

"Иногда на изготовление какой-либо комплектующей уходит неделя, но деваться некуда. Помощи со стороны иностранных сервисов не будет, а боеготовность нужна всегда", – отметил собеседник агентства.

Как напоминает "РИА Новости", в 2014 году отношения России и Запада осложнились из-за ситуации на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физических лиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики.

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Страны
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США
Украина
Компании
Caterpillar
MAN
Rolls-Royce
Проекты
Евросоюз
ЧФ
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