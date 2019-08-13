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13.08.2019
ЦАМТО

Ракетчики общевойсковой армии ЗВО получили на вооружение БЛА вертолетного типа

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РК "Точка-У"
Тактический ракетный комплекс "Точка-У".
Источник изображения: Дмитрий Рогулин/ТАСС

ЦАМТО, 12 августа. Первая партия БЛА вертолетного типа поступила на вооружение по гособоронзаказу для подразделений ракетных войск общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированных в Курской области.

Ракетные дивизионы оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У", единственного в России, уже включили в боевые составы операторов квадрокоптеров, изменили программу боевой подготовки в летнем периоде обучения и приступили к проведению тактико-специальной подготовки на местности. Отмечается, что с использованием разведывательных БЛА связана специфика развертывания пусковых установок и выбора района подвоза ракет транспортно-заряжающими машинами.

С использованием БЛА повышается эффективность развертывания ракетных соединений, выбор пусковых позиций в зависимости от рельефа местности, а также проводится оценка возможных угроз со стороны диверсионно-разведывательных групп противника.

Беспилотный летательный аппарат отличает компактность, скорость развертывания в боевое положение – до 1 мин., а также бесшумность при дальности полета до 3 км в глубину района и высоте полета до 600 м, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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