Ракетчики общевойсковой армии ЗВО получили на вооружение БЛА вертолетного типа
ЦАМТО, 12 августа. Первая партия БЛА вертолетного типа поступила на вооружение по гособоронзаказу для подразделений ракетных войск общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированных в Курской области.
Ракетные дивизионы оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У", единственного в России, уже включили в боевые составы операторов квадрокоптеров, изменили программу боевой подготовки в летнем периоде обучения и приступили к проведению тактико-специальной подготовки на местности. Отмечается, что с использованием разведывательных БЛА связана специфика развертывания пусковых установок и выбора района подвоза ракет транспортно-заряжающими машинами.
С использованием БЛА повышается эффективность развертывания ракетных соединений, выбор пусковых позиций в зависимости от рельефа местности, а также проводится оценка возможных угроз со стороны диверсионно-разведывательных групп противника.
Беспилотный летательный аппарат отличает компактность, скорость развертывания в боевое положение – до 1 мин., а также бесшумность при дальности полета до 3 км в глубину района и высоте полета до 600 м, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются