На Украине показали "тачанку" для сил спецопераций

На Украине продемонстрировали очередное изобретение для нужд силовиков, участвующих в гражданской войне на Донбассе. В среде украинских "рационализаторов", продолжающих провокационные обстрелы сопредельной территории, демонстрируемую технику называют

"тачанкой".

Источник изображения: topwar.ru

Речь идёт о весьма своеобразном четырёхколёсном транспортном средстве, за кабиной водителя которого располагается сиденье для пулемётчика. Стрельба из пулемёта при этом осуществляется по ходу движения колёсной конструкции.

"Тачанка" имеет малый клиренс и, как утверждается, предназначена для эксплуатации в том числе и в условиях бездорожья. По большому счёту, это кустарный багги. Эксплуатируется он вооружённым формированием, которое носит громкое название: 3-й отдельный полк ССО (силы специальных операций) имени Святослава Храброго. Имя князя на Украине полку присвоили в 2018-м году.

Источник изображения: topwar.ru

На "тачанке" можно увидеть боковые зеркала заднего вида, в которые сложно что-либо разглядеть, судя по опубликованным фото перемещения по грязи. У восседающего за кабиной пулемётчика отсутствует какая-либо защита, что делает его фактически открытой мишенью, например, для снайпера. В этой связи возник вопрос, сколько продержится стрелок в условиях реального боя? Ответ "недолго" очевиден. Соответственно и тачанка такого типа предназначена в первую очередь для проведения диверсионных операций, внезапных нападений.

Источник изображения: topwar.ru

Сами "рационализаторы" отмечают, что машина "очень маневренная".