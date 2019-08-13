Дома дешевле

Военный историк Дмитрий Болтенков — о перспективах строительства судоремонтного завода для российского ВМФ в сирийском Тартусе

Сейчас активно обсуждается возможность создания судоремонтного комплекса на единственной российской зарубежной военно-морской базе в сирийском городе Тартусе. Раньше здесь стояли советские корабли. Моряки основали пункт материально-технического обеспечения (МТО) — так официально называлась база — в 1971 году. Это было время расцвета знаменитой советской Средиземноморской эскадры. В свои лучшие годы в ее состав входило до 50 боевых кораблей, подводных лодок и вспомогательных судов. Сам же пункт предназначался для пополнения запасов, проведения мелкого ремонта и отдыха моряков. Здесь матросы и офицеры могли походить по твердой земле, поиграть в футбол — в общем, расслабиться. Возникает вопрос: нужен ли там сегодня судоремонтный комплекс?

Тартус относительно небольшой морской порт. Гораздо меньше, чем Новороссийск или Севастополь. Сама гавань состоит из четырех бассейнов. В самом северном из них базируются подразделения сирийских военно-морских сил. Там же есть и небольшая судоремонтная верфь местных ВМС. Остальные бассейны отведены под гражданские грузовые операции. СССР разместил на территории пункта базирования сирийского флота два плавучих причала и арендовал несколько зданий. Это и был весь 720-й пункт МТО.

Журналисты, посетившие Тартус в 2012 году, были шокированы размерами базы. Они ожидали увидеть что-то внушительное и грандиозное, а по факту за пять минут обошли все объекты. С тех пор база, конечно, увеличилась в размерах, но ненамного. В частности, ВМФ РФ был передан один из бассейнов в бухте. Но одна его причальная стенка занята под разгрузку грузов, поступающих по "Сирийскому экспрессу" (это условное наименование получили рейсы кораблей и судов, снабжающие оружием и снаряжением и саму Сирию, и российскую военную группировку. — "Известия").

Для проведения небольших ремонтных или аварийных работ наш флот располагает парком из полутора десятков плавмастерских проекта 304. Это суда обеспечения, предназначенные для ремонта кораблей, их оружия и технических средств в районах, удаленных от основных пунктов базирования. Они оборудованы необходимым станочным оборудованием, подъемными устройствами, сварочными агрегатами и укомплектованы квалифицированным личным составом.

На плавмастерских проекта 304 имеются дизельный, слесарно-механический и корпусно-трубопроводный цеха. Служащие на таком судне ремонтники — золотой фонд ВМФ. Практика размещения плавмастерских в пунктах МТО не российское изобретение. Также делал еще советский ВМФ.

Сейчас плавмастерские Черноморского и Балтийских флотов, базирующиеся в Тартусе, ротируются каждые полгода. И, что самое главное, их мощностей достаточно для технического обслуживания кораблей и судов оперативного командования ВМФ РФ в Средиземном море.

Привлекать же местные сирийские предприятия для ремонта кораблей не стоит по вопросам безопасности и секретности. Да и заняты они больше ремонтом боевой техники сухопутных сил Сирии.

Для создания судоремонтного комплекса в Тартусе неизбежно потребуется территория — для цехов, складов и управленческих структур. А также причальные стенки и краны. В Сирию необходимо будет осуществлять поставки того или иного оборудования и материалов. Потребуется штат инженеров и рабочих, а профессия судоремонтник дефицитная и не столь широко распространена, как юрист или менеджер.

Наконец, будет нужен плавучий или сухой док, который является основой любого судоремонтного комплекса. Но лишними плавдоками ВМФ России не располагает. Да и нет в этом необходимости. Севастополь находится, по сути, за углом от Тартуса: дошел до турецких проливов — и вот ты уже почти дома.

Для проведения более сложных ремонтных работ советский ВМФ, а теперь уже и российский, располагает мощным судоремонтным центром в Севастополе. В городе-герое имеется два завода. Один из них,"Севморзавод", располагает сухими доками и большим количеством цехов. До марта 2014 года "Севморзавод" принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко и влачил жалкое существование. На его территории чуть было не построили бизнес-апартаменты и яхтенную "Марина бэй" для украинских нуворишей.

Другой завод практически уже экс-флотский "СРЗ-13". Его называют "экс-флотским", так как ВМФ России передал его в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

"СРЗ-13" располагает цехами для ремонта корабельного оборудования и вооружения, а также несколькими плавучими доками. На мощностях этих заводов можно осуществлять ремонт кораблей вплоть до ракетного крейсера "Москва".

В настоящее время на базе этих заводов заканчивается создание южного филиала центра судоремонта "Звездочка", который входит в ОСК.

Наконец, само оперативное командование ВМФ России существенно меньше по корабельному составу, чем Средиземноморская эскадра ВМФ СССР. Сейчас в его состав входят два фрегата, две подводные лодки, пара малых ракетных кораблей, несколько противодиверсионных и патрульных катеров, а также вспомогательных судов. Держать целый судоремонтный комплекс для их ремонта слишком дорого. В случае необходимости в Тартус можно прислать самолетом бригаду для проведения ремонта того или иного оборудования или вооружения.

Впрочем, есть одна проблема: это ремонт подводных лодок. По условиям конвенции Монтрё, российские подлодки, стоящие на боевом дежурстве в Средиземном море, не могут возвращаться в Севастополь. Техническое обслуживание они проходят в Балтийске или Кронштадте. Но и это не повод для строительства завода. В случае необходимости можно нанять судно для перевозки крупногабаритных грузов и на нем отвезти подлодку. Это будет всё равно дешевле, чем содержать судоремонтный завод в Сирии.

Необходимо заметить, что и ВМС США, располагая развитой сетью заморских пунктов базирования, таких как Диего-Гарсия в Индийском океане или Рота в Испании, не создают на их территории достаточно мощных судоремонтных комплексов. Зачем их строить, когда в США достаточно мощностей для проведения серьезного ремонта кораблей и подлодок? У России такая же ситуация. Деньги отечественным судостроителям выгоднее потратить на обновление судоремонтных заводов в стране.

Дмитрий Болтенков — военный историк

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции