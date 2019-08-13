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13.08.2019
Военно-промышленный курьер

В США вновь готовы применять цианидные бомбы "на медведя"

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Источник изображения: vpk-news.ru

В США готовится отмена запрета на применение так называемых цианидных бомб. Это неофициальное, но широко используемое в прессе название ловушки M-44. При срабатывании ее механизма устройство разбрызгивает вокруг высокотоксичный цианид натрия.

По информации портала phys.org, сторонниками использования отравляющего устройства являются фермеры, опасающиеся диких животных. Ловушка предназначена для уничтожения койотов, диких лис и одичавших собак. Однако с тем же успехом "бомба" отравит и убьет любого зверя, польстившегося на приманку, даже если это и не койот. Это было главной причиной того, что применение M-44 с самого начала вызывало волну критики.

Согласно правительственным данным, в 2018 году M-44 убили 6579 животных, в том числе более 200 "нецелевых" зверей, включая енотов, опоссумов, скунсов и медведя.

"Эти цифры, вероятно, значительно недооценивают число погибших, так как службы дикой природы печально известны плохим сбором данных", - цитирует Eadaily американский Центр биологического разнообразия.

Как отмечали СМИ, особый резонанс тема приобрела после того, как в 2017 году в Огайо M-44 взорвалась, убив слишком любопытного лабрадора и ранив мальчика, выгуливавшего собаку. Семья мальчика подала судебный иск к США. Это и привело к тому, что в прошлом году использование M-44 было приостановлено на территории всей страны.

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