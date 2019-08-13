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13.08.2019
ТАСС

Стальные крылья армии. Из чего состоит военная авиация России

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Истребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

12 августа Военно-воздушные силы отмечают 107 лет со дня образования. Всего, в соответствии с госпрограммой вооружения до 2025 года, парк авиатехники должен обновиться на 80–90%

В составе Воздушно-космических сил (ВКС) РФ три рода войск: военно-воздушные силы (ВВС), войска противовоздушной и противоракетной обороны, а также космические войска. В состав ВВС входит дальняя, военно-транспортная, оперативно-тактическая и армейская авиация.

По данным открытых источников, всего — более 1,8 тыс. самолетов, включая:

  • свыше 800 истребителей (Су-27, Су-30, Су-33, Су-35, МиГ-29, МиГ-31 и их модификации);
  • порядка 200 ударных самолетов (Су-34, Су-24М и их модификации);
  • свыше 200 штурмовиков (Су-25);
  • около 150 учебно-тренировочных самолетов (Як-130 и другие);
  • около 70 стратегических бомбардировщиков (Ту-95 и Ту-160) и более 40 дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

Кроме того, ВВС насчитывают около 400 военно-транспортных самолетов и самолетов-заправщиков Ил-78, а также более 20 "летающих радаров" — авиационных комплексов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и А-50У.

ВВС также имеют на вооружении порядка 1,5 тыс. ударных, многоцелевых и транспортно-десантных вертолетов (Ми-8, Ми-24, Ми-35, Ми-26, Ми-28Н, Ка-52 и некоторые другие).

В составе ВВС пять пилотажных групп: "Русские витязи" (самолеты Су-30), "Стрижи" (МиГ-29), "Соколы России" (Су-30, Су-35 и Су-34), "Крылья Тавриды" (Як-130) и "Беркуты" (вертолеты Ми-28Н).

Пополнение ВВС

По информации российского военного ведомства, в 2018 году армия пополнилась 126 самолетами и вертолетами, уровень оснащенности ВКС современными вооружениями был доведен до 74%.

В этом году Вооруженные силы ожидают получить 143 новых и модернизированных самолетов и вертолетов, доведя долю современного вооружения до 65%, а в целом по ВКС — до 81,8%.

Так, военно-транспортная авиация уже получила первый серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, всего их в этом году ожидается шесть. В ВКС переданы и первые новые многофункциональные истребители МиГ-35. Также завершил комплектование эскадрильи истребителей Су-35С авиаполк Западного военного округа в Тверской области. Ожидается, что до конца 2020 года войска получат 20 таких машин.

Кроме того, по данным Минобороны, с опережением сроков ведется поставка в ВКС вертолетов Ми-8АМТШ и Ми-8МТВ5-1 и фронтовых бомбардировщиков Су-34.

Что касается перспективных образцов, армия должна получить первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 (всего до 2028 года будет закуплено 76 машин) и партию ударных вертолетов Ми-28НМ. Ожидается поставка и первого транспортно-десантного вертолета Ми-38Т и модернизированного тяжелого вертолета Ми-26Т2В. Получат авиаторы и первые два модернизированных самолета управления и ретрансляции Ил-22М11.

В 2018 году совершил первый полет новый самолет дальней авиации Ту-160М, была сформирована 21-я смешанная авиационная дивизия, главным вооружением которой являются гиперзвуковые комплексы "Кинжал" (самолеты МиГ-31К). В начале августа 2019 года совершил первый полет тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат "Охотник".

Планируется, что до 2025 года парк авиатехники обновится на 80–90%.

Материал подготовлен по данным "ТАСС-Досье"

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