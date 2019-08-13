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13.08.2019
Известия.ru

США вслед за Россией отправят на МКС робота

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Донат Сорокин

США решили направить на Международную космическую станцию (МКС) человекоподобного робота Robonaut 2, сообщили в NASA.

По словам представителя американского космического агентства, отправка робота состоится не ранее конца 2019 года, пишет "РИА Новости". Robonaut 2 уже летал на станцию и находился на ней с 2011 по 2018 год. Робот выполнял различные задачи, но из-за поломки был возвращен на Землю.

В результате американский Robonaut 2 полетит на станцию вслед за российским "коллегой".

22 августа на МКС должен отправиться российский робот "Федор" (он же Skybot F-850). Он проведет в космосе 14 дней и должен выполнить несколько задач под управлением космонавта Александра Скворцова.

"Федор" (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Первым в мире из ему подобных научился садиться на шпагат. Перед отправкой на МКС "Федора" научили шутить.

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