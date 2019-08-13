Войти
13.08.2019
Lenta.ru

Заработки российских космонавтов и американских астронавтов сравнили

531
0
0
Источник изображения: Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Суточная оплата российским космонавтам во время полетов больше, чем у их американских коллег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бывшего астронавта НАСА Скотта Келли.

По словам Келли, за сутки в космосе астронавты получают пять долларов (326 рублей). Он пояснил, что такая сумма выплаты установлена законом. "Такие суточные правительство обязано выплачивать своим сотрудникам, когда они находятся в разъездах и при этом всем обеспечены: едой, жильем и прочим", — сказал бывший астронавт.

Как отмечает агентство, сумма суточных выплат астронавтам НАСА меньше той, что получают российские космонавты. Однако в отличие от российских коллег зарплата астронавтов не зависит от того, находятся они в полете или на Земле. Американский астронавт также сказал, что его российским коллегам нравился "тот факт, что они получают больше, когда находятся в космосе".

Келли также рассказал, что после восьми лет работы военный астронавт может получать около восьми тысяч долларов (522,5 рублей) в месяц, а по истечении десяти лет – около 10,3 тысячи долларов (672,7 тысяч рублей). Максимальная зарплата астронавтов НАСА может достигать 155 тысяч долларов в год (около 10,1 миллионов рублей). Отмечается, что эта сумма указана без учета последующего вычета подоходного налога.

В августе были опубликованы данные о заработной плате российских космонавтов. Согласно "Положению о материальном обеспечении космонавтов в Российской Федерации", оклад космонавта составляет 63,8 тысячи рублей в месяц. Кроме этого, предусмотрены различные премии и надбавки.

В "Роскосмосе" рассказали, что доходы российских космонавтов сопоставимы с доходами их коллег в других странах: США, Евросоюзе и Японии.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Япония
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
26.03.2019
Роскосмос планирует защитить лунную программу в правительстве к середине 2019 года
29.08.2017
Отжали
13.04.2016
Космос для служебного пользования
15.04.2014
Гагарин, я вас любила!
13.07.2012
В космос за три копейки
08.02.2011
Россия проигрывает в битве за Космос
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.08 11:51
  • 37
После взрыва на полигоне в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона
  • 13.08 11:50
  • 5
Офицер ЦАХАЛ Игаль Левин: если Украина хочет в НАТО, то офицеров придется менять (Деловая стоцица, Украина)
  • 13.08 11:47
  • 1
Услуги в Польше для иммигранта из России или Украины
  • 13.08 11:00
  • 1
В Израиле предостерегли Россию от продажи Су-35 Турции
  • 13.08 10:55
  • 1
Rzeczpospolita (Польша): американские войска переведут из Германии в Польшу?
  • 13.08 10:33
  • 4
В России создадут Ил-96 с двумя двигателями
  • 13.08 10:23
  • 47
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 13.08 09:31
  • 2
Эксперт о ПАК ДА: от первого винтика до последнего – сделано в России
  • 13.08 07:25
  • 17
Источник сообщил о контракте на модернизацию бомбардировщика Су-34
  • 13.08 01:57
  • 1
Буря в воде
  • 13.08 00:59
  • 75
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 12.08 23:27
  • 113
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 12.08 22:13
  • 2
Названы победители индивидуальной гонки "Танкового биатлона"
  • 12.08 21:09
  • 4
Тяжелый транспортировщик Ан-124 "Руслан" могут оснастить отечественным двигателем - разработчик
  • 12.08 20:38
  • 2
Пакистан не исключает силового решения ситуации вокруг Кашмира