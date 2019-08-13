Войти
13.08.2019
Вестник Мордовии

Почему некоторые экипажи Т-72Б3 так бездарно мажут на "Танковом биатлоне"

801
0
0

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

Зрители проводимого в настоящее время в Подмосковье "Танкового" биатлона часто удивляются, почему часть экипажей танков Т-72Б3 так плохо попадает в цели?

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

Вопрос вполне понятный: действительно, на модернизированных машинах стоят одни из лучших в настоящее время прицелов "Сосна-У". Как считают военные специалисты, из них промахнуться практически невозможно, что убедительно демонстрируют команды "России", "Белоруссии" и ряда других стран.

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

"Сосна-У" является многоканальным (оптический, тепловизионный, лазерный дальномерный и канал управления ракетным вооружением) и способен обнаруживать цель типа "танк" на дальности 5000 м.

Вот только, судя по видеокадрам с соревнований, некоторые экипажи по привычке используют оставленный в качестве резервного прицел-дальномер 1А40-4, а он обладает гораздо худшими характеристиками по сравнению с "Сосной -У".

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

Кроме того, некоторые наводчики-операторы, видимо, не могут справиться с грузом ответственности, поэтому от волнения допускают различные ошибки.

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Проекты
АРМИ-20XX
Танковый биатлон
Похожие новости
30.07.2018
Сирийцы назвали самый тяжелый этап танкового биатлона
16.06.2017
Россию на международном этапе "Суворовского натиска" представит команда ДВОКУ
03.02.2016
В Западном военном округе возрождена легендарная 1-я гвардейская танковая армия
06.08.2014
ОАО «НПК «Уралвагонзавод» выступает генеральным спонсором Чемпионата мира по танковому биатлону
04.08.2014
Танки на низком старте
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.08 11:51
  • 37
После взрыва на полигоне в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона
  • 13.08 11:50
  • 5
Офицер ЦАХАЛ Игаль Левин: если Украина хочет в НАТО, то офицеров придется менять (Деловая стоцица, Украина)
  • 13.08 11:47
  • 1
Услуги в Польше для иммигранта из России или Украины
  • 13.08 11:00
  • 1
В Израиле предостерегли Россию от продажи Су-35 Турции
  • 13.08 10:55
  • 1
Rzeczpospolita (Польша): американские войска переведут из Германии в Польшу?
  • 13.08 10:33
  • 4
В России создадут Ил-96 с двумя двигателями
  • 13.08 10:23
  • 47
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 13.08 09:31
  • 2
Эксперт о ПАК ДА: от первого винтика до последнего – сделано в России
  • 13.08 07:25
  • 17
Источник сообщил о контракте на модернизацию бомбардировщика Су-34
  • 13.08 01:57
  • 1
Буря в воде
  • 13.08 00:59
  • 75
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 12.08 23:27
  • 113
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 12.08 22:13
  • 2
Названы победители индивидуальной гонки "Танкового биатлона"
  • 12.08 21:09
  • 4
Тяжелый транспортировщик Ан-124 "Руслан" могут оснастить отечественным двигателем - разработчик
  • 12.08 20:38
  • 2
Пакистан не исключает силового решения ситуации вокруг Кашмира