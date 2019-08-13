Почему некоторые экипажи Т-72Б3 так бездарно мажут на "Танковом биатлоне"

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

Зрители проводимого в настоящее время в Подмосковье "Танкового" биатлона часто удивляются, почему часть экипажей танков Т-72Б3 так плохо попадает в цели?

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

Вопрос вполне понятный: действительно, на модернизированных машинах стоят одни из лучших в настоящее время прицелов "Сосна-У". Как считают военные специалисты, из них промахнуться практически невозможно, что убедительно демонстрируют команды "России", "Белоруссии" и ряда других стран.

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

"Сосна-У" является многоканальным (оптический, тепловизионный, лазерный дальномерный и канал управления ракетным вооружением) и способен обнаруживать цель типа "танк" на дальности 5000 м.

Вот только, судя по видеокадрам с соревнований, некоторые экипажи по привычке используют оставленный в качестве резервного прицел-дальномер 1А40-4, а он обладает гораздо худшими характеристиками по сравнению с "Сосной -У".

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

Кроме того, некоторые наводчики-операторы, видимо, не могут справиться с грузом ответственности, поэтому от волнения допускают различные ошибки.