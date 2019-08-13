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13.08.2019
ТАСС

Новый ударный вертолет Ми-28НМ получил возможность обстреливать сразу две цели

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Ми-28НМ
Ми-28НМ.
Источник изображения: © Фото : Олег Подкладов / RussianPlanes.net

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Новый российский ударный вертолет Ми-28НМ получил возможность обстреливать управляемыми ракетами две цели одновременно. Об этом сообщил газете "Красная звезда" в приуроченном ко Дню Военно-воздушных сил интервью в понедельник командующий ВВС - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами Сергей Дронов.

"Боевой вертолет Ми-28НМ обеспечивает всепогодность боевого применения, возможность одновременного использования двух ракет по двум разным целям, причем позволяет применять управляемое ракетное вооружение, реализующее принцип "пустил-забыл", повышена оперативность поиска наземных и воздушных объектов", - сказал командующий.

Он отметил, что поставки нового вертолета в войсках начнутся уже в этом году.

Ранее в Минобороны для завершения госиспытаний были переданы два Ми-28НМ. Как уточнил в ходе форума "Армия-2019" глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, установочная партия из шести машин должна поступить в Воздушно-космические силы в 2020 году.

Как сообщил на "Армия-2019" замминистра обороны Алексей Криворучко, Минобороны РФ заключило с холдингом "Вертолеты России" контракт на поставку 98 вертолетов Ми-28НМ.

Ми-28НМ - модернизированная версия вертолета Ми-28Н "Ночной охотник". Машина предназначена для уничтожения бронетехники, ведения разведки и целеуказания. Ми-28НМ, в частности, получил принципиально новый локатор, обеспечивающий круговой обзор (располагается в обтекателе над несущим винтом), новую систему управления с элементами искусственного интеллекта.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ми-28Н
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ
Персоны
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