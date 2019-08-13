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13.08.2019
ТАСС

Государственные испытания истребителя Су-57 завершатся в 2019 году

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Су-57
Су-57.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Государственные испытания российского истребителя пятого поколения Су-57 завершатся в текущем году. Об этом в интервью, приуроченном ко Дню Военно-воздушных сил (ВВС), сообщил в понедельник газете "Красная звезда" командующий ВВС - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) Сергей Дронов.

"Уже в этом году", - сказал Дронов, отвечая на вопрос о сроках завершения госиспытаний Су-57.

По словам Дронова, Су-57 "по своим возможностям <...> превосходит самолеты пятого поколения иностранных ВВС". Генерал добавил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу перевооружить три авиаполка на самолеты Су-57.

Как сообщил на форуме "Армия-2019" министр промышленности и торговли Денис Мантуров, Минобороны получит 76 многоцелевых истребителей Су-57 в рамках контракта с компанией "Сухой". Замминистра обороны Алексей Криворучко позже уточнил, что все купленные самолеты будут поставлены в войска до 2028 года. Компания "Сухой" уже начала серийное производство новейших истребителей.

Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.

Испытания МиГ-35

Государственные испытания нового легкого российского истребителя МиГ-35 планируется завершить в конце 2021 года. Об этом в интервью, приуроченном ко Дню Военно-воздушных сил (ВВС), сообщил в понедельник газете "Красная звезда" командующий ВВС - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) Сергей Дронов.

"Государственные испытания МиГ-35 планируется завершить в конце 2021 года", - сказал Дронов.

Он отметил, что МиГ-35 отличается от стоящих на вооружении истребителей Су-30СМ и Су-35С своей экономичностью. "Стоимость его летного часа примерно в полтора раза ниже, чем у современных самолетов семейства Сухих", - сказал Дронов.

Контракт на поставку шести МиГ-35 до 2023 года был подписан заместителем министра обороны РФ Алексеем Криворучко и главой Объединенной авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем 22 августа 2018 года на форуме "Армия-2018" в подмосковной Кубинке. Первые истребители уже переданы ВКС.

МиГ-35 - новейший многоцелевой истребитель поколения "4++", который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Начало летных испытаний и международная презентация машины состоялись в январе 2017 года, в декабре того же года завершились ее заводские испытания. Истребитель создан для работы в зонах вооруженных конфликтов высокой интенсивности в условиях насыщенной и эшелонированной системы ПВО противника.

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