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13.08.2019
Известия.ru

Вызов принят: в российских войсках появится своя сотовая связь

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В составе бригад управления Минобороны РФ формируют роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи. Первые такие подразделения уже созданы на Дальнем Востоке и в Сибири. Они могут за считаные минуты создавать локальные сети сотовой связи, подключаясь к сигналу основных федеральных операторов в радиусе до 30–40 км от передвижной вышки. Такая техника нужна для формирования закрытых для противника зон обмена информацией, а также для налаживания устойчивой связи в районах стихийных бедствий.

В составе бригад управления Минобороны РФ формируют роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи. Первые такие подразделения уже созданы на Дальнем Востоке и в Сибири. Они могут за считаные минуты создавать локальные сети сотовой связи, подключаясь к сигналу основных федеральных операторов в радиусе до 30–40 км от передвижной вышки. Такая техника нужна для формирования закрытых для противника зон обмена информацией, а также для налаживания устойчивой связи в районах стихийных бедствий.

В горах и тайге

В составе бригад управления созданы две первые роты, на вооружении которых есть мобильные ретрансляторы сотовой связи. В подразделение входят десять автомобилей повышенной проходимости с аппаратурой. Новую технику уже получили части, дислоцированные в Хабаровске и Новосибирске, рассказали "Известиям" источники в Минобороны.

Аппаратуру мобильных ретрансляционных и антенных пунктов устанавливают на шестиосных "КамАЗах". Передающие и принимающие сигнал электронные устройства расположены в герметизированных кузовах, на которых смонтированы мощные выдвижные антенны. Новое оборудование позволяет быстро наладить сотовую связь, подключившись к сетям основных федеральных операторов.

В теории такая аппаратура может наладить устойчивую сотовую связь в радиусе до 30–40 км от передвижной вышки, отметил гендиректор аналитической компании Telecom Daily Денис Кусков.

— В отдельных российских регионах есть зоны, где отсутствует соответствующая инфраструктура и связи как таковой нет, — рассказал он "Известиям". — Новые мобильные комплексы позволят быстро расширить зоны покрытия при возникновении военных или террористических инцидентов на таких территориях. Пригодятся ретрансляторы и в мирное время. Например, при проведении учений в труднодоступных районах страны. Они станут незаменимы при чрезвычайных ситуациях в местности, где отсутствует или пострадала инфраструктура сотовых операторов. Мобильные комплексы можно быстро развернуть на месте, обеспечив связью не только силы, ведущие работы по ликвидации последствий, но и местное население.

Сотовые вышки гражданских операторов, как показывает практика, могут серьезно пострадать при паводках или землетрясениях. Также сотовая связь может понадобиться в труднодоступных и малонаселенных районах, где установка вышек не оправдана экономически. Например, в горах, где сложный рельеф требует установки большого числа ретрансляторов, но при этом практически нет абонентов. А также в ряде северных и таежных районов.

Испытания новых комплексов связи прошли недавно в Восточном военном округе недалеко от Хабаровска. На учениях военные связисты развернули приемо-передающие антенны и подключились к сети одного из крупных сотовых операторов.

Военные связисты справились со всеми поставленными задачами — интегрировались в сеть федерального оператора, наладили надежную ретрансляцию сигнала и организовали высокоскоростную передачу данных в полевых условиях. Учения подтвердили эффективность нового армейского оборудования.

Опыт локальных войн

В современных локальных войнах для координации действий нередко создаются подобные сети вне зоны охвата сотовой связи. В частности, в Сирии были зафиксированы случаи, когда боевики ИГИЛ (организация, запрещенная в России. — "Известия") подвозили в зоны небольшие вышки и создавали собственное поле сотовой связи и Wi-Fi. В первую очередь сотовая связь использовалась для координации усилий войск. Причем в ходе боестолкновений боевики поддерживали связь между собой с помощью обычных интернет-мессенджеров, передавая не только текстовые команды и сообщения, но и фото- и видеоинформацию.

Сотовая связь не станет для вооруженных сил основной, но как дополнительный канал будет востребована, отметил главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

— В полевых условиях спутниковые и радиорелейные каналы связи для армии останутся главными, — рассказал эксперт "Известиям". — Но в то же время сотовая связь в формате GSM сейчас позволяет передавать большой объем информации, и эти возможности надо использовать.

Сейчас в войсках активно внедряют новые телекоммуникационные технологии. Современные автоматизированные системы управления войсками (АСУВ) позволяют в режиме реального времени получать и обрабатывать информацию о ходе боевых действий. Они способны учитывать остаток ресурса, топлива, наличие боекомплекта и многие другие показатели каждой единицы техники, отметил эксперт.

Армейским командирам, допущенным к документам "особой важности" — с грифом "ОВ" (высшая категория секретности), — начали выдавать отечественные защищенные мобильные телефоны. Специальные аппараты позволяют через гражданские сотовые сети, в том числе из-за границы, выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций.

Военный мобильник может работать при температурах от минус 20 до плюс 50 градусов. Принимать звонки и после получасового погружения в воду на метровую глубину. Телефоны оснащены аппаратной криптографической защитой речевой информации — в них имеется спецблок, шифрующий сигнал. В случае дистанционной активации режима пропажи через сотовую сеть аппарат обеспечивает экстренное стирание ключей шифрования.

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