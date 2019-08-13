Отряд не заметят: Арктику защитят маневренные группы с "Бастионами"

Дальнобойные противокорабельные ракетные комплексы возьмут под контроль северное побережье страны

В Арктике создают маневренные отряды береговых ракетных комплексов (БРК) "Бастион" и морской пехоты. Такие группы могут скрытно, в автономном режиме, патрулировать безлюдные северные территории на протяжении нескольких месяцев. Технические возможности этих дальнобойных комплексов позволяют надежно защитить от десанта противника морское побережье протяженностью в сотни километров. Развернуть их можно в считаные минуты. Первые отряды уже сформированы в береговых войсках Тихоокеанского флота, рассказали "Известиям" источники в Минобороны. В состав соединений кроме батарей БРК вошли подразделения морской пехоты и снабжения.

Мобильная тактика

При применении БРК "Бастион" может быть использован опыт и тактика действий мобильных комплексов Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), считает начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— Чтобы БРК "Бастион" использовались максимально эффективно и не несли потерь, надо сохранять в секрете их позиции, — рассказал "Известиям" эксперт. — Сделать в современных условиях это достаточно сложно, так как сейчас у развитых стран есть мощные технические системы разведки. При подготовке к десантной операции в комплексе используют космическую, радиотехническую и радиоразведку, а также самолеты-разведчики и беспилотные летательные аппараты.

Чтобы противник не смог уничтожить пусковые установки ракет, необходимо использовать разнообразные технические средства прикрытия и маскировки. Сохранить скрытность помогут средства радиоэлектронной борьбы, а также комплексы ПВО и авиация, которые не подпустят к БРК летательные аппараты противника.

Пуск ракеты с нового берегового ракетного комплекса "Бастион" Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

"Бастионы" и прикрывающая их группа должны активно, но незаметно перемещаться, постоянно меняя огневые позиции. Особенно быстро это надо делать после боевых пусков ракет. Такая тактика позволит "Бастионам" действовать успешно и без потерь, отметил специалист.

Первые учения с отработкой тактики действия таких войсковых объединений были проведены на Камчатке в нынешнем году. Маневренный отряд под прикрытием отряда морской пехоты с подразделением снабжения был высажен с десантного корабля. В малолюдных заполярных районах он действовал абсолютно автономно несколько месяцев. "Черные береты" оберегали ракетные комплексы от потенциальных диверсантов. А снабженцы отвечали за обеспечение жизнедеятельности ракетчиков и морпехов, которые должны тратить минимальное количество времени на решение бытовых и технических проблем.

Хребет береговой обороны

В прошлом году ВМФ завершил первый этап формирования интегрированных группировок сил флота, Сухопутных войск, ПВО и авиации. Была создана система управления и определен облик береговых войск всех четырех российских военных флотов. В настоящее время войсковые группировки шлифуют тактику использования боевых частей, соединений и объединений.

Батареи БРК всегда считались "хребтом" береговой обороны. В ходе отражения морского десанта они должны будут нанести решающий удар по боевым кораблям и судам противника, подошедшим к берегу.

Сейчас из состава береговых ракетно-артиллерийских войск (БРАВ) выводят устаревшие береговые ракетные комплексы "Редут" и "Рубеж". К 2021 году флот должен быть полностью оснащен современными БРК "Бастион" и "Бал".

Береговой ракетный комплекс "Бастион" во время учений в Приморском крае Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

В обновленных и перевооруженных бригадах планируется иметь по 3–5 дивизионов с "Бастионами" и 1–2 — с "Балами". Одной из первых новые комплексы получила 72-я отдельная береговая ракетная бригада Тихоокеанского флота.

В 2016 году "Бастионами" и "Балами" вооружили базирующуюся на Кольском полуострове 536-ю бригаду Северного флота. Их ракеты при необходимости способны прикрыть военные базы на островах Северного Ледовитого океана.

Батареи "Бастионов" есть и на острове Матуа в середине гряды. Они способны простреливать весь архипелаг — от Камчатки на севере до Итурупа на юге. Эта позиция позволяет наглухо заблокировать Охотское море и прикрыть от возможных атак остров Сахалин и Приморье. Ракеты, передислоцированные в район севернее чукотского города Анадырь, смогут простреливать Берингов пролив.

Мобильные береговые комплексы "Бастион" вооружены сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс", способными поражать цели на дальности до 600 км. Найти противника им помогут самолеты, вертолеты целеуказания с радарными комплексами, корабли и подлодки, с которыми БРК объединяют в единый информационный контур.

Кроме того, опыт Сирии показал, что "Бастионы" хорошо работают по стационарным и "ограниченно подвижным" наземным целям — пунктам управления, радиолокационным станциям, аэродромам, вертолетным площадкам и артиллерийским батареям.

При необходимости в ближнем бою дальнобойные "Бастионы" смогут поддержать БРК "Бал". Эти комплексы предназначены для контроля прибрежных зон, проливов и морской акватории вокруг военно-морских баз. Его ракеты способны поражать цели на расстоянии до 260 км.

Север под защитой

В Арктике необходимо организовывать высокомобильную оборону, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

— В северных широтах по климатическим и природным условиям невозможно создавать большие группировки, — сообщил эксперт. — Здесь не развернешь танковые армии или другие крупные войсковые объединения. Одна из основных угроз на этом направлении — боевые корабли, которые могут подойти к арктическому побережью для нанесения ударов. И постоянно перемещающиеся мобильные противокорабельные комплексы "Бастион" становятся тем самым оружием, которое будет отпугивать и удерживать противника на дистанции.

Тактические учения расчетов берегового ракетного комплекса "Бастион" Источник изображения: Фото: ТАСС/Виталий Невар

Северные районы России после распада СССР были практически беззащитны. Но в последние годы ситуация меняется. Флот получил арктические бригады и другие соединения, способные действовать при экстремально низких температурах. Скоро Севморпуть начнут патрулировать современные бомбардировщики Су-34. На их вооружении — противокорабельные ракеты Х-35У, которые могут пустить на дно большой боевой корабль противника. На Камчатке и в Мурманской области готовятся развернуть самолеты-перехватчики МиГ-31, которые прикроют северное стратегическое направление.

Алексей Рамм, Алексей Козаченко, Богдан Степовой