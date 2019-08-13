В Китае успешно проходят испытания ракеты многоразового использования
Китайская частная компания LinkSpace успешно завершила третий этап испытаний ракеты многоразового использования. Об этом сообщает Reuters.
Ракета LinkSpace RLV, взлетев на высоту 300 метров, через 50 секунд самостоятельно вернулась к стартовой площадке. Генеральный директор компании Ху Чжэньюй рассказал, что в следующем году они планируют запустить RLV-T16 - ракету следующего поколения, которая сможет достичь высоты 150 километров. Это ускорит участие Китая в гонке за доступ к технологии дешёвых космических запусков. В предыдущих испытаниях весной этого года ракеты LinkSpace поднимались на высоту 20 и 40 метров, парили в воздухе, а затем приземлялись обратно.
Китай планирует создать большую сеть коммерческих спутников, которые будут обеспечивать высокоскоростной интернет в самолетах и сельских районах, а также отслеживать перевозки грузов. Надежные, недорогие и частые запуски будут иметь для этого решающее значение.
Путём, который проложила к этому компания SpaceX Илона Маска с возвращаемой и восстанавливаемой ракетой Falcon 9, в настоящее время уже пошли страны ЕС, Россия, Япония и Китай, создавая собственные аналогичные разработки. Запланированная стоимость запуска ракеты LinkSpace составляет не более 30 миллионов юаней ($ 4,25 миллиона) за повторный запуск. Для сравнения стоимость запуска ракеты Falcon 9 составляет $62 млн., "Союз-2" - $35 млн., "Протон-М" - $65 млн.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские специалисты также приступили к разработке технологии возврата первых ступеней ракет-носителей.
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