Турция не намерена делить Сирию с США

США не удастся остановить планируемую Турцией операцию против боевиков на восточном берегу Евфрата в Сирии, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Турция не позволит США застопорить процесс подготовки к операции к востоку от Евфрата, как они сделали в случае с Манбиджем", - цитирует министра агентство Анадолу.

"Мы любой ценой очистим от террористов Рабочей партии Курдистана и "Отрядов народной самообороны" зону восточнее Евфрата, как мы сделали в Сирии в Африне и Джераблусе", - добавил министр.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал провести контртеррористическую операцию на сирийской территории на восточном берегу Евфрата. В ответ глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США намерены предотвратить одностороннюю военную операцию Турции на севере Сирии.

В итоге Турция и США на этой неделе, после нескольких месяцев консультаций, достигли соглашения о начале создания зоны безопасности в Сирии на границе с Турцией.

Турция, желающая защитить свои границы от курдских отрядов, которых в Анкаре считают террористическими, хочет, чтобы зона безопасности уходила на десятки километров вглубь территории Сирии. Кроме того, Турция настаивает на том, чтобы все силы "Отрядов народной самообороны" вывели из этой зоны, а их объекты разрушили.