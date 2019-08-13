Узбекистан получил 24 турецкие бронированные машины Ejder Yalcin

Как сообщило министерство обороны Узбекистана, 2 августа 2019 года на полигоне Чирчик (Ташкентская область) состоялась передача вооруженным силам Узбекистана "новейшей иностранной военной техники" в виде бронированных машин Ejder Yalçın с колесной формулой 4х4 производства турецкой компани Nurol Makina ve Sanayi A.Ş.

Полученные вооруженными силами Узбекистана бронированные машины Ejder Yalçın 4х4 производства турецкой компании Nurol Makina ve Sanayi A.Ş. Чирчик, 02.08.2019 (с) министерство обороны Узбекистана (с) министерство обороны Узбекистана

Полученные вооруженными силами Узбекистана бронированные машины Ejder Yalçın 4х4 производства турецкой компании Nurol Makina ve Sanayi A.Ş. Чирчик, 02.08.2019 (с) министерство обороны Узбекистана (с) кадры репортажа телеканала O'zbekiston 24 (via "Военный Осведомитель" / vk.com/milinfolive )

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