В России оценили "смертоносные" штурмовики Украины

Возможное приобретение Украиной у Бразилии турбовинтовых учебно-боевых самолетов A-29 Super Tucano является ошибкой, поскольку в современных конфликтах вместо такой техники используются летающие дроны, пишет в "Известиях" военный эксперт Антон Лавров.

"Главной проблемой Super Tucano будет само его наличие. В экипаж штурмовика входит сразу два человека, которые безусловно при вылетах будут подвергаться большой опасности, что заставит использовать их крайне осторожно, избегая любых рисков", — уверен автор.

По его словам, украинский интерес к A-29 Super Tucano запоздал. "Конечно, они будут лучше смотреться на парадах, чем турецкие ударные беспилотники, но, если закупка и состоится, это станет ошибкой. Такой неэффективной трате ресурсов противники лишь порадуются", — написал Лавров.

Военный эксперт напомнил, что делегация Военно-воздушных сил (ВВС) Украины во главе с командующим генерал-полковником Сергеем Дроздовым в августе прибыла в Сан-Паулу (Бразилия), где провела переговоры c руководством бразильской компании Embraer (находится в процессе приобретения американской корпорацией Boeing), производящей самолет.

В июле стало известно, что китайская инвестиционная компания Skyrizon возобновила попытки приобретения украинской двигателестроительной компании "Мотор Сич".