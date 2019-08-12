"Шестое поколение": NI оценил российский бомбардировщик ПАК ДА

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Журналист The National Interest Марк Эпископос оценил перспективный российский бомбардировщик ПАК ДА, работа над которым уже ведется.

Как отметил автор, это "фундаментально новый бомбардировщик, созданный на основе современных решений". Он сравнил его с истребителем пятого поколения Су-57 и выразил мнение, что ПАК ДА станет представителем "шестого поколения". У летательного аппарата будут повышенные стелс-характеристики, улучшенная система пилотирования и расширенные боевые возможности.

"Самый поразительный аспект ПАК-ДА - это то, насколько он близок к поступлению на вооружение. Первый прототип ожидается в 2021-2022 годах, пробный полет запланирован на 2025-2026 годы, а серийные поставки начнутся в 2028-2029 годах", - пишет Эпископос.

Бомбардировщик будет оснащен ракетами с дальностью действия до 7000 километров, которые способны анализировать воздушную и радиолокационную обстановку. Предполагается, что они смогут выбирать цели во время полета и самостоятельно менять траекторию с целью уклонения от радаров. По словам автора, оружие будет размещаться во внутреннем боевом грузоотсеке.

The National Interest пишет, что модернизированные Ту-160 и Ту-22М3 останутся в строю, так как они получают новую авионику и вооружение. Однако ПАК ДА создан не для того, чтобы полностью заменить их, а чтобы заполнить пока еще пустующую нишу вооружения на случай "ядерного конфликта с глубоким проникновением в зону действия ведущих систем противовоздушной обороны".