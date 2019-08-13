"Довести "Охотник" до ума": в КНР оценили российский беспилотник

Китайские СМИ восхитились новейшим российским БПЛА "Охотник"

Китайские СМИ оценили первый полет российского беспилотника "Охотник". По мнению журналистов КНР, ударная платформа эффективна на постоянной дозвуковой скорости и малозаметна. Отмечается также совершенство конструкции дрона, сделанного по схеме "летающего крыла". Россия будет и дальше проводить испытания, доводя "Охотник" "до ума".

Первый полет новейшего российского беспилотника "Охотник" имеет огромное значение для дальнейшего развития разведывательно-ударных дронов в России. Об этом заявляют китайские журналисты в газете "Хуаньцю шибао".

"Одно из ключевых направлений мировой авиации - беспилотники, сконструированные по принципу "летающего крыла". Россия приложит серьезные усилия для дальнейших испытаний и доведения дрона "Охотник" до ума", - говорится в статье.

Авторы отмечают, что новые беспилотники будут применяться для разведки, сбора данных и нанесения молниеносных ударов. Кроме того, российский дрон высокоэффективен на крейсерской дозвуковой скорости благодаря высоким аэродинамическим качествам.

Наконец, китайские журналисты отмечают стелс-технологии, используемые при разработке российских дронов, а также технологические решения. В частности, на "Охотнике" отсутствует вертикальное хвостовое оперение, а системы радиолокационного отражения спрятаны в корпусе.

Американское издание The Drive в свою очередь отметило, что дизайн "Охотника" напоминает облик американского ударного самолета F-117 Nighthawk. При этом конструкция российского БПЛА может позволить ему летать на сверхзвуковых скоростях и использоваться в качестве ведомых в звене с новейшими истребителями Су-57, передает ФАН.

В начале августа Министерство обороны РФ продемонстрировала видео первого полета БПЛА "Охотник". За 20 минут он несколько раз под управлением оператора облетел один из испытательных аэродромов Минобороны, поднявшись на высоту около 600 метров,

передает НСН.

Боевой комплекс "Охотник" создан АО "Компания "Сухой" по схеме "летающее крыло", то есть типа "бесхвостка". При этом основную роль выполняет крыло, которое несет всю полезную нагрузку. В то же время беспилотник выполнялся с использованием специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения.

В конце января американское издание The National Interest сообщило, что следующее смертоносное оружие, которое разрабатывают в России - реактивный стелс-беспилотник "Охотник-Б". Несмотря на предыдущие неудачи российских военных в разработке боевых роботов, эта новинка, вероятно, пригодится во фронтовой авиации, отмечается в статье.

Первые изображения беспилотника появились в конце января. В 2019 году должно быть проведено первое испытание нового "Охотника".

Отмечается, что "Охотник-Б" станет самым тяжелым и быстрым беспилотником, состоящим на вооружении России. Однако его вес и скорость говорят о том, что необходимо проработать множество аэродинамических, электронных и высокотехнологичных вопросов, считает эксперт по российскому вооружению Сэм Бендетт. Дрон "Охотник" будет весить около 20 тонн и сможет разгоняться до почти 1000 км/ч. Эксперт добавил, что может потребоваться еще несколько лет на разработки, прежде чем новый беспилотник будет готов к службе.

Как написал портал Business Insider, этот летательный аппарат, который внешне похож на американский бомбардировщик B-2 Spirit (самый скрытный самолет США), может значительно усложнить жизнь американским военным.

Разработка современных беспилотников в России началась еще в восьмидесятых годах XX века. Первые модели советских БПЛА применялись российскими войсками в Чеченских войнах, два из них были сбиты боевиками. Новые модели начали выпускать уже в нулевых годах, одним из первых разведывательных аппаратов стал "Дозор-85".

Индустрия беспилотных летательных аппаратов в России в последнее время развивается взрывными темпами. В конце прошлого года ТАСС сообщал, что в России создан первый малый ударный беспилотник "Карнивора", который сейчас проходит летные испытания. Сообщается, что беспилотник способен применять сетки для перехвата квадрокоптеров, несколько типов кассет под осколочные и фугасные боеприпасы и разведывательное оборудование.

Иван Апулеев