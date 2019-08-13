"Довести "Охотник" до ума": в КНР оценили российский беспилотник
Китайские СМИ восхитились новейшим российским БПЛА "Охотник"
Китайские СМИ оценили первый полет российского беспилотника "Охотник". По мнению журналистов КНР, ударная платформа эффективна на постоянной дозвуковой скорости и малозаметна. Отмечается также совершенство конструкции дрона, сделанного по схеме "летающего крыла". Россия будет и дальше проводить испытания, доводя "Охотник" "до ума".
Первый полет новейшего российского беспилотника "Охотник" имеет огромное значение для дальнейшего развития разведывательно-ударных дронов в России. Об этом заявляют китайские журналисты в газете "Хуаньцю шибао".
Авторы отмечают, что новые беспилотники будут применяться для разведки, сбора данных и нанесения молниеносных ударов. Кроме того, российский дрон высокоэффективен на крейсерской дозвуковой скорости благодаря высоким аэродинамическим качествам.
Наконец, китайские журналисты отмечают стелс-технологии, используемые при разработке российских дронов, а также технологические решения. В частности, на "Охотнике" отсутствует вертикальное хвостовое оперение, а системы радиолокационного отражения спрятаны в корпусе.
Американское издание The Drive в свою очередь отметило, что дизайн "Охотника" напоминает облик американского ударного самолета F-117 Nighthawk. При этом конструкция российского БПЛА может позволить ему летать на сверхзвуковых скоростях и использоваться в качестве ведомых в звене с новейшими истребителями Су-57, передает ФАН.
передает НСН.
Боевой комплекс "Охотник" создан АО "Компания "Сухой" по схеме "летающее крыло", то есть типа "бесхвостка". При этом основную роль выполняет крыло, которое несет всю полезную нагрузку. В то же время беспилотник выполнялся с использованием специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения.
В конце января американское издание The National Interest сообщило, что следующее смертоносное оружие, которое разрабатывают в России - реактивный стелс-беспилотник "Охотник-Б". Несмотря на предыдущие неудачи российских военных в разработке боевых роботов, эта новинка, вероятно, пригодится во фронтовой авиации, отмечается в статье.
Первые изображения беспилотника появились в конце января. В 2019 году должно быть проведено первое испытание нового "Охотника".
Отмечается, что "Охотник-Б" станет самым тяжелым и быстрым беспилотником, состоящим на вооружении России. Однако его вес и скорость говорят о том, что необходимо проработать множество аэродинамических, электронных и высокотехнологичных вопросов, считает эксперт по российскому вооружению Сэм Бендетт. Дрон "Охотник" будет весить около 20 тонн и сможет разгоняться до почти 1000 км/ч. Эксперт добавил, что может потребоваться еще несколько лет на разработки, прежде чем новый беспилотник будет готов к службе.
Как написал портал Business Insider, этот летательный аппарат, который внешне похож на американский бомбардировщик B-2 Spirit (самый скрытный самолет США), может значительно усложнить жизнь американским военным.
Индустрия беспилотных летательных аппаратов в России в последнее время развивается взрывными темпами. В конце прошлого года ТАСС сообщал, что в России создан первый малый ударный беспилотник "Карнивора", который сейчас проходит летные испытания. Сообщается, что беспилотник способен применять сетки для перехвата квадрокоптеров, несколько типов кассет под осколочные и фугасные боеприпасы и разведывательное оборудование.
Иван Апулеев
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