Войти
12.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

Иран усовершенствовал российский радар

751
0
0
С-300 в Иране
С-300 в Иране.
Источник изображения: kudusgunu.com

Иран официально представил усовершенствованную модель многоцелевого радара Falagh, за основу которого была взята российская система.

Агентство Mehr сообщает, что за основу иранского радара взяли радиолокационную станцию российского производства "Гамма-ДЕ". Затем конструкторы из Ирана доработали и официально представили устройство, передает ТАСС.

Новая установка войдет в систему противовоздушной обороны страны и будет использоваться военными вместе с ЗРС С-300.

В 2016 году Иран получил российские С-300, тогда сообщалось об успешных испытаниях российских ЗРК.

Напомним, США ввели санкции против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Тегеран отказался от некоторых международных обязательств по ядерной сделке после того, как США вышли из нее.



Евгения Шестак

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
США
Продукция
Гамма-ДЕ
С-300
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
17.02.2016
Иран-Россия: оценка военно-технического сотрудничества двух стран за период с 1990 года по настоящее время
30.11.2015
Российская армия современнее, чем вы думаете, и вот почему
10.04.2015
Военно-техническое сотрудничество России и Ирана в перспективе снятия санкций СБ ООН: что дальше?
14.08.2013
Иран планирует договориться с Россией о новых реакторах
24.12.2007
Россия рассмотрит и "будет прорабатывать" возможные заявки Тегерана на приобретение оборонительных вооружений - Михаил Дмитриев
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.08 20:13
  • 29
После взрыва на полигоне в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона
  • 12.08 18:30
  • 1
Пакистан не исключает силового решения ситуации вокруг Кашмира
  • 12.08 18:18
  • 111
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 12.08 18:10
  • 1
"Калашников" представил электромобиль-такси
  • 12.08 17:42
  • 1
В России создадут Ил-96 с двумя двигателями
  • 12.08 17:22
  • 3
Атака климатическим оружием: депутат Госдумы назвал причину пожаров
  • 12.08 17:11
  • 3
Хуаньцю шибао (Китай): как китайские эксперты оценили первый полет улучшенной версии беспилотника шестого поколения
  • 12.08 17:11
  • 1
Названы победители индивидуальной гонки "Танкового биатлона"
  • 12.08 17:06
  • 1
Закономерная победа монгольских военных – конный марафон в рамках "Армия- 2019"
  • 12.08 16:53
  • 3
СССР – СНГ – Российская Федерация: становление новых вооруженных сил
  • 12.08 16:45
  • 74
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 12.08 16:26
  • 39
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 12.08 15:51
  • 4
Стала известна зарплата космонавтов в России
  • 12.08 15:48
  • 1
В США оценили шансы истребителя F-22 против Су-57
  • 12.08 12:45
  • 57
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей