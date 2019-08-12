Иран усовершенствовал российский радар

Иран официально представил усовершенствованную модель многоцелевого радара Falagh, за основу которого была взята российская система.

Агентство Mehr сообщает, что за основу иранского радара взяли радиолокационную станцию российского производства "Гамма-ДЕ". Затем конструкторы из Ирана доработали и официально представили устройство, передает ТАСС.

Новая установка войдет в систему противовоздушной обороны страны и будет использоваться военными вместе с ЗРС С-300.

В 2016 году Иран получил российские С-300, тогда сообщалось об успешных испытаниях российских ЗРК.

Напомним, США ввели санкции против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Тегеран отказался от некоторых международных обязательств по ядерной сделке после того, как США вышли из нее.

Евгения Шестак