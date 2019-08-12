Героически погибших сотрудников Росатома наградят посмертно

Директор Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно- исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков назвал имена сотрудников центра, погибших во время инцидента при испытании ракеты на полигоне министерства обороны в Архангельской области.

"Гибель сотрудников – это горькая утрата для всего ядерного центра и госкорпорации "Росатом". Испытатели являются национальными героями. Эти люди были элитой Российского федерального ядерного центра и проводили испытания порой в самых невероятно тяжелых условиях", – приводит его слова ТАСС.

В своем выступлении на телевидении города Сарова (Нижегородская область) Костюков сообщил, что погибшие специалисты представлены к государственным наградам.

Он назвал имена и фамилии погибших сотрудников саровского центра. Это Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин, Владислав Яновский.

Алексей Николаевич Вьюшин родился 7 мая 1976 (43 года). Работал в РФЯЦ-ВНИИЭФ с 1998 года после окончания Ивановского государственного энергетического университета. Разрабатывал специальную аппаратуру и программное обеспечение. Как талантливый специалист стал участником международных научных проектов, в том числе по созданию спектрометра фотонов высоких энергий для экспериментов на Большом адронном коллайдере в ЦЕРНе. Коллеги по работе отмечали, что у него два пристрастия – семья и работа. Выезжая на полигон всегда говорил: "Хочу быть полезным России". У него остались пятилетняя дочь, супруга и родители.

Евгений Юрьевич Коратаев родился 25 декабря 1968 года (50 лет. Ведущий инженер-электроник отдела. В экспедициях исполнял обязанности начальника смены. Квалифицированный, инициативный работник, умеющий организовать работу, управлять коллективом и грамотно решать поставленные задачи. Он работал на одном из предприятий среднего бизнеса г. Сарова, два года назад как отличный специалист был приглашен для работы в ядерном центре. Заядлый автомобилист, был первый ди-джеем в Сарове. У него остались сын и четыре дочери, супруга и мать.

Вячеслав Юрьевич Липшев родился 14 января 1979 года (40 лет. Начальник научно-испытательной группы. Уроженец города Саров, начал работу в ядерном центре прибористом, без отрыва от производства получил высшее образование и стал работать инженером-исследователем. В 2018 году был назначен начальником испытательной группы. Занимался методиками измерений, проводил уникальные работы по подготовке спецтехники. Спортсмен, занимался плаванием, увлекался охотой. У него остались сын и жена, родители.

Сергей Евгеньевич Пичугин родился 2 июня 1973 года (46 лет). Инженер по испытаниям 1 категории. Начал трудовой путь в РФЯЦ-ВНИИЭФ водителем, после окончания Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева перешел работать инженером по испытаниям. Один из опытных специалистов по монтажу и наладке испытательного оборудования. Мог справиться с любой порученной работой, его называли одним из русских умельцев. Увлекался мотоциклами, байкер. У него остались дочь и жена, родители.

Владислав Николаевич Яновский родился 30 января 1948 года (71 год). Заместитель начальника научно-испытательного отделения – начальник научно-испытательного отдела. Человек творческий, много сил отдавал подготовке молодежи. Один из самых опытных специалистов ядерного центра, где он проработал 47 лет. Заслуженный работник атомной промышленности, неоднократно отмечался ведомственными наградами. Автор более 50 отчетов и разработок. Заядлый рыбак и охотник. Со своей супругой он был знаком со школьной скамьи. Оба закончили Харьковский авиационный институт, молодыми специалистами приехали в ядерный центр и вместе работали всю жизнь. У него остались жена и две дочери.

Напомним, в четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. Росатом проинформировал о гибели пяти своих сотрудников.

И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.

В субботу в госкорпорации "Росатом" рассказали о взрыве ракеты во время испытаний на полигоне в Архангельской области. В департаменте коммуникаций уточнили, что испытания ракеты проходили на морской платформе.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем занимались на полигоне сотрудники атомной корпорации.

Ольга Никитина