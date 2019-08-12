Робота "Федора" перенесли в пилотируемый корабль "Союз МС"

Андроид отправится к МКС 22 августа

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Специалисты перенесли робота "Федора" в пилотируемый корабль "Союз МС", на котором он должен будет отправиться к Международной космической станцией (МКС) 22 августа. Об этом сообщается в воскресенье на странице робота в Twitter.

"Можете меня поздравить - сегодня меня перенесли в пилотируемый корабль "Союз МС" и сейчас размещают в кресле пилота. Завтра утром начинаем тестирование моих систем совместно с системой управления кораблем", - говорится в сообщении.

"Союз МС-14", как ожидается, отправится к МКС 22 августа. На его борту на станцию будет доставлен человекоподобный робот "Федор", созданный компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Этот робот получил имя Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор".