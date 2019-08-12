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12.08.2019
Военно-промышленный курьер

Зачем российские военные спутники меняют орбиту

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Источник изображения: vpk-news.ru

Космические войска России продолжают эксперименты по исследованию возможностей специальных спутников менять орбиту по команде с Земли и приближаться к другим космическим аппаратам для инспекции.

Об этом сообщили иностранные любители-астрономы. "МК" узнал у экспертов, для чего нужны маневрирующие космические аппараты.

Впервые об экспериментах Космических войск России со спутниками-инспекторами стало известно в 2017 году. Тогда Минобороны РФ объявило о том, что малый космический аппарат отделился от орбитальной платформы, запущенной 23 июня 2017 года с космодрома Плесецк в Архангельской области. 

Мини-аппарат, рассказало военное ведомство, предназначен "для инспекции состояния отечественного спутника". Было объявлено о дальнейших планах "провести научный эксперимент по исследованию малым космическим аппаратом этого спутника по его внешнему виду". Такие исследования были проведены в октябре 2017 года. Как сообщили тогда российские военные, аппарат-инспектор приблизился к напарнику на минимально возможное расстояние и диагностировал его техническое состояние.

Чтобы изменить орбиту, например, поднять ее на какое-то расстояние или, наоборот, снизить, требуется приложить значительное усилие. То есть потратить топливо. А оно в космосе - на вес золота. Стоимость одного килограмма груза или топлива, выведенного на орбиту, составляет от $5 тыс. до $100 тыс. в зависимости от высоты орбиты. Для сравнения, цена одного килограмма золота - $7-8 тыс.

Орбиты космических объектов, даже таких больших, как Международная космическая станция, периодически изменяют. В основном для того, чтобы поднять высоту космического аппарата, которая снижается под воздействием верхних слоев атмосферы. Или для того, чтобы уклониться от так называемого "космического мусора" - отживших свой век спутников или их обломков.

В случае же с военными спутниками-инспекторами цели изменения орбиты иные. Такой аппарат должен потратить часть топлива для того, чтобы сблизиться с другим аппаратом. И не обязательно со своим. И, теоретически, не обязательно только для осмотра.

Технологии активного маневрирования на орбите давно отрабатываются в США и Китае. Эксперты отмечают, что главное назначение экспериментов со спутниками-инспекторами - отработка военных технологий по воздействию на космические аппараты противника в случае войны или в угрожаемый период. 

По данным главного центра разведки космической обстановки ВКС России, сегодня в околоземном космическом пространстве свыше 4500 космических аппаратов, в том числе примерно 300 иностранных военных спутников. Такие спутники ведут разведку нашей территории, а также могут осуществлять целеуказание ядерным ракетам при ударе по нашей территории.

Очевидно, российские военные эксперименты со спутниками-инспекторами являются ответом на угрозы безопасности, исходящие из космоса. 

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