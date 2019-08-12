Войти
12.08.2019
ИноСМИ

The Economist (США): Америка и ее союзники помогают Украине восстановить свой флот

556
0
-2
Корабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя. 13 января 2017
Корабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя. 13 января 2017.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Мальгавко

Американская и европейская поддержка Украины отражает более широкую озабоченность Запада по поводу баланса сил в Черном море. Но Украина нуждается не только в оружии. Ее военная культура основана на приказах, идущих сверху вниз, тогда как в вооруженных силах НАТО предпочтение отдается инициативе и автономности, пишет корреспондент американского журнала, побывавший на учениях "Морской бриз".

Дипломатия Канонерок

Репортаж с борта корабля военно-морских сил США "Карни" (USS Carney).

С медленной скоростью корабль "Карни" дрейфует в водах Черного моря. Два российских военных корабля и какой-то странный дельфин скрываются где-то поблизости. Затем отдается приказ: "Выпустить помидор-убийцу". Несколько кораблей выстраиваются рядом с американским эсминцем (водоизмещение 9000 тонн), как если бы они находились в тире. Гигантский надувной шар, окрашенный в соответствующий яркий цвет, спускается с палубы американского эсминца в спокойную морскую воду. Фрегат "Гетман Сагайдачный", гордость украинского военно-морского флота, делает первые выстрелы. На мостике "Карни" молодой матрос сидит перед монитором и с помощью нескольких джойстиков осуществляет залп из пушки с дистанционным управлением. Британский эсминец "Дункан" (HMS Duncan) следующий в очереди. Надутый шаг сплющивается под градом пуль и снарядов. Помидор должным образом раздавлен.

Эти учебные стрельбы являются частью ежегодных учений "Морской бриз" (Sea Breeze) под руководством Америки и Украины, а проводятся они уже в 19-й раз. Вот легенда этих учений: нечестивая Черная Земля (Blackland), огромная страна на востоке, поддерживает повстанцев в Стране каштанов (Maroonland), отколовшейся провинции Страны Роз (Roseland). Украина, Америка, Румыния, Болгария и Грузия в этих учениях играют роль хороших парней. Один из постоянных флотов НАТО, возглавляемый фрегатом из Канады, выполняет роль врага. После аннексии Россией Крыма и ее вторжения на территорию восточной Украины в 2014 году погибли 13 тысяч человек. 6 августа четыре украинских солдата были убиты в результате ракетного обстрела.

Эта война объясняет тот факт, почему вклад Украины в эти учения в последние годы значительно уменьшился. Украинский военно-морской флот, штаб-квартира которого находилась в порту расположенного в Крыму города Севастополя, потерял три четверти своего персонала и кораблей практически за один день. В кают-компании "Гетмана Сагайдачного" украинский офицер жестом указывает на серебряную табличку с именами шести капитанов, служивших на этом корабле с 1993 года. Два имени вычеркнуты из списка. "Они стали предателями, - говорит этот офицер, не скрывая своих горьких чувств. - Один из них был назначен главой военно-морского флота страны. А на следующий день мы поняли, что он перешел на сторону России. Это был удар в голову". Еще одно неприятное событие произошло в ноябре прошлого года, когда российские корабли совершили морской таран, а затем захватили два украинских катера и один буксир, пытавшиеся пройти в Азовское море, воды которого поделены между Украиной и Россией.

Украина в настоящее время восстанавливает свои силы. Ее краткосрочная цель - создать "москитный флот", состоящий из небольших, маневренных и недорогих кораблей для сдерживания России в прибрежных водах, и речь пока не идет о строительстве больших и дорогих боевых кораблей, предназначенных для выполнения боевых задач в открытом море. Два совершенно новых патрульных катера с пушками и пулеметами на борту были показаны в порту города Одессы 7 июля в день военно-морского флота страны. Степан Полторак, новый министр обороны Украины (так в тексте - прим. перев.), и вице-адмирал Лиса Франкетти (Lisa Franchetti), командующий расположенным в Европе Шестым флотом США, поднялись на борт одного из этих катеров и отплыли на нем от берега. Для г-на Полторака эти отношения являются крайне важными. 92% полученной Украиной в течение последних четырех лет военной помощи приходится на долю Соединенных Штатов. Она включает в себя два патрульных катера, полученных в 2018 году, и еще два катера скоро тоже будут переданы Украине. Кроме того, Америка расширяет украинские военно-морские объекты к востоку от Одессы для того, чтобы там можно было принимать более крупные иностранные корабли.

Но Украина нуждается не только в оружии. Ее военная культура основана на приказах, идущих сверху вниз, а также на централизованном планировании. Тогда как в вооруженных силах НАТО предпочтение отдается инициативе и автономности. "Мы все еще видим остатки советской командной структуры, - говорит шведский офицер, занимающийся обучением украинцев в оперативном центре этих учений. - Мы пытаемся научить новым трюкам старую собаку". По его словам, коррупции, похоже, стало меньше, а трудовая этика повысилась. В прошлые годы центры оперативного управления вечером закрывались. "Некоторые люди воспринимали свое пребывание здесь как каникулы", - говорит он. Сегодня эти помещения функционируют круглые сутки, а украинцы выполняют больше сложной работы.

Американская и европейская поддержка Украины отражает более широкую озабоченность Запада по поводу баланса сил в Черном море. В период с 1991 года по 2014 год Россия направила в свой Черноморский флот всего один новый боевой корабль, - говорит Дмитрий Горенбург (Dmitry Gorenburg), эксперт Центра военно-морского анализа (Centre for Naval Analyses), - и она с трудом поддерживала его дееспособность". Но после захвата Крыма этот флот растет, как не стероидах, - он получил полдюжины новых подводных лодок, три фрегата и большое количество оснащенных ракетами кораблей. Кроме того, Россия разместила в Крыму множество ракет, в том числе зенитно-ракетные комплексы С-400, и теперь в условиях вооруженного конфликта иностранные корабли и самолеты будут подвергаться значительно большему риску.

Но ситуация меняется. Визит эсминца "Карни" в Черное море стал уже пятым по счету в этом году, если говорить об американских боевых кораблях. Корабли постоянно действующих флотов стран НАТО провели в 2018 году 120 дней в Черном море, тогда как в 2014 году они находились там 39 дней и 80 дней в 2017 году. Существует определенные лимиты на подобного рода демонстрацию силы - Конвенция Монтре 1936 года устанавливает ограничения на тоннаж и время пребывания иностранных боевых кораблей в Черном море. Но и на берегу позиции укрепляются. В июне Пентагон объявил о предоставлении Украине дополнительной военной помощи в размере 250 миллионов долларов, и таким образом общий ее объем за последние пять лет составил 1,5 миллиарда долларов. В июле Америка передислоцировала разведывательные беспилотники "Жнец" или "Рипер" (Reaper) из Польши в Румынию, и теперь зоной их действий стала вся акватория Черного моря. А с октября заместителем генерального секретаря НАТО станет румын, и это первый случай для представителя прибрежных государств Черного моря за последние почти пять десятилетий. Все это отрадные события для украинских моряков.

Права на данный материал принадлежат ИноСМИ
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Великобритания
Грузия
Канада
Польша
Россия
Румыния
США
Украина
Швеция
Продукция
MQ-1 Predator
Москит
С-400 Триумф
Проекты
NATO
Type 45
БПЛА
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
15.07.2019
Порядка 20 кораблей Черноморского флота вернулись в пункты базирования после учений
08.07.2019
Российские комплексы "Панцирь-С" "отразили" на учениях в Крыму массированный удар сотни крылатых ракет
03.07.2019
В Черное море зашли еще два боевых корабля НАТО, идут в Одессу
02.07.2019
Российские военные сообщили о слежении за кораблями НАТО в Черном море на учении Sea Breeze
12.07.2017
Источник: ВКС и ВМФ отслеживают учения Sea Breeze-2017 в Черном море
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.08 20:13
  • 29
После взрыва на полигоне в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона
  • 12.08 18:30
  • 1
Пакистан не исключает силового решения ситуации вокруг Кашмира
  • 12.08 18:18
  • 111
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 12.08 18:10
  • 1
"Калашников" представил электромобиль-такси
  • 12.08 17:42
  • 1
В России создадут Ил-96 с двумя двигателями
  • 12.08 17:22
  • 3
Атака климатическим оружием: депутат Госдумы назвал причину пожаров
  • 12.08 17:11
  • 3
Хуаньцю шибао (Китай): как китайские эксперты оценили первый полет улучшенной версии беспилотника шестого поколения
  • 12.08 17:11
  • 1
Названы победители индивидуальной гонки "Танкового биатлона"
  • 12.08 17:06
  • 1
Закономерная победа монгольских военных – конный марафон в рамках "Армия- 2019"
  • 12.08 16:53
  • 3
СССР – СНГ – Российская Федерация: становление новых вооруженных сил
  • 12.08 16:45
  • 74
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 12.08 16:26
  • 39
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 12.08 15:51
  • 4
Стала известна зарплата космонавтов в России
  • 12.08 15:48
  • 1
В США оценили шансы истребителя F-22 против Су-57
  • 12.08 12:45
  • 57
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей