The Economist (США): Америка и ее союзники помогают Украине восстановить свой флот

Американская и европейская поддержка Украины отражает более широкую озабоченность Запада по поводу баланса сил в Черном море. Но Украина нуждается не только в оружии. Ее военная культура основана на приказах, идущих сверху вниз, тогда как в вооруженных силах НАТО предпочтение отдается инициативе и автономности, пишет корреспондент американского журнала, побывавший на учениях "Морской бриз".

Дипломатия Канонерок

Репортаж с борта корабля военно-морских сил США "Карни" (USS Carney).

С медленной скоростью корабль "Карни" дрейфует в водах Черного моря. Два российских военных корабля и какой-то странный дельфин скрываются где-то поблизости. Затем отдается приказ: "Выпустить помидор-убийцу". Несколько кораблей выстраиваются рядом с американским эсминцем (водоизмещение 9000 тонн), как если бы они находились в тире. Гигантский надувной шар, окрашенный в соответствующий яркий цвет, спускается с палубы американского эсминца в спокойную морскую воду. Фрегат "Гетман Сагайдачный", гордость украинского военно-морского флота, делает первые выстрелы. На мостике "Карни" молодой матрос сидит перед монитором и с помощью нескольких джойстиков осуществляет залп из пушки с дистанционным управлением. Британский эсминец "Дункан" (HMS Duncan) следующий в очереди. Надутый шаг сплющивается под градом пуль и снарядов. Помидор должным образом раздавлен.

Эти учебные стрельбы являются частью ежегодных учений "Морской бриз" (Sea Breeze) под руководством Америки и Украины, а проводятся они уже в 19-й раз. Вот легенда этих учений: нечестивая Черная Земля (Blackland), огромная страна на востоке, поддерживает повстанцев в Стране каштанов (Maroonland), отколовшейся провинции Страны Роз (Roseland). Украина, Америка, Румыния, Болгария и Грузия в этих учениях играют роль хороших парней. Один из постоянных флотов НАТО, возглавляемый фрегатом из Канады, выполняет роль врага. После аннексии Россией Крыма и ее вторжения на территорию восточной Украины в 2014 году погибли 13 тысяч человек. 6 августа четыре украинских солдата были убиты в результате ракетного обстрела.

Эта война объясняет тот факт, почему вклад Украины в эти учения в последние годы значительно уменьшился. Украинский военно-морской флот, штаб-квартира которого находилась в порту расположенного в Крыму города Севастополя, потерял три четверти своего персонала и кораблей практически за один день. В кают-компании "Гетмана Сагайдачного" украинский офицер жестом указывает на серебряную табличку с именами шести капитанов, служивших на этом корабле с 1993 года. Два имени вычеркнуты из списка. "Они стали предателями, - говорит этот офицер, не скрывая своих горьких чувств. - Один из них был назначен главой военно-морского флота страны. А на следующий день мы поняли, что он перешел на сторону России. Это был удар в голову". Еще одно неприятное событие произошло в ноябре прошлого года, когда российские корабли совершили морской таран, а затем захватили два украинских катера и один буксир, пытавшиеся пройти в Азовское море, воды которого поделены между Украиной и Россией.

Украина в настоящее время восстанавливает свои силы. Ее краткосрочная цель - создать "москитный флот", состоящий из небольших, маневренных и недорогих кораблей для сдерживания России в прибрежных водах, и речь пока не идет о строительстве больших и дорогих боевых кораблей, предназначенных для выполнения боевых задач в открытом море. Два совершенно новых патрульных катера с пушками и пулеметами на борту были показаны в порту города Одессы 7 июля в день военно-морского флота страны. Степан Полторак, новый министр обороны Украины (так в тексте - прим. перев.), и вице-адмирал Лиса Франкетти (Lisa Franchetti), командующий расположенным в Европе Шестым флотом США, поднялись на борт одного из этих катеров и отплыли на нем от берега. Для г-на Полторака эти отношения являются крайне важными. 92% полученной Украиной в течение последних четырех лет военной помощи приходится на долю Соединенных Штатов. Она включает в себя два патрульных катера, полученных в 2018 году, и еще два катера скоро тоже будут переданы Украине. Кроме того, Америка расширяет украинские военно-морские объекты к востоку от Одессы для того, чтобы там можно было принимать более крупные иностранные корабли.

Но Украина нуждается не только в оружии. Ее военная культура основана на приказах, идущих сверху вниз, а также на централизованном планировании. Тогда как в вооруженных силах НАТО предпочтение отдается инициативе и автономности. "Мы все еще видим остатки советской командной структуры, - говорит шведский офицер, занимающийся обучением украинцев в оперативном центре этих учений. - Мы пытаемся научить новым трюкам старую собаку". По его словам, коррупции, похоже, стало меньше, а трудовая этика повысилась. В прошлые годы центры оперативного управления вечером закрывались. "Некоторые люди воспринимали свое пребывание здесь как каникулы", - говорит он. Сегодня эти помещения функционируют круглые сутки, а украинцы выполняют больше сложной работы.

Американская и европейская поддержка Украины отражает более широкую озабоченность Запада по поводу баланса сил в Черном море. В период с 1991 года по 2014 год Россия направила в свой Черноморский флот всего один новый боевой корабль, - говорит Дмитрий Горенбург (Dmitry Gorenburg), эксперт Центра военно-морского анализа (Centre for Naval Analyses), - и она с трудом поддерживала его дееспособность". Но после захвата Крыма этот флот растет, как не стероидах, - он получил полдюжины новых подводных лодок, три фрегата и большое количество оснащенных ракетами кораблей. Кроме того, Россия разместила в Крыму множество ракет, в том числе зенитно-ракетные комплексы С-400, и теперь в условиях вооруженного конфликта иностранные корабли и самолеты будут подвергаться значительно большему риску.

Но ситуация меняется. Визит эсминца "Карни" в Черное море стал уже пятым по счету в этом году, если говорить об американских боевых кораблях. Корабли постоянно действующих флотов стран НАТО провели в 2018 году 120 дней в Черном море, тогда как в 2014 году они находились там 39 дней и 80 дней в 2017 году. Существует определенные лимиты на подобного рода демонстрацию силы - Конвенция Монтре 1936 года устанавливает ограничения на тоннаж и время пребывания иностранных боевых кораблей в Черном море. Но и на берегу позиции укрепляются. В июне Пентагон объявил о предоставлении Украине дополнительной военной помощи в размере 250 миллионов долларов, и таким образом общий ее объем за последние пять лет составил 1,5 миллиарда долларов. В июле Америка передислоцировала разведывательные беспилотники "Жнец" или "Рипер" (Reaper) из Польши в Румынию, и теперь зоной их действий стала вся акватория Черного моря. А с октября заместителем генерального секретаря НАТО станет румын, и это первый случай для представителя прибрежных государств Черного моря за последние почти пять десятилетий. Все это отрадные события для украинских моряков.