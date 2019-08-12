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12.08.2019
Российская газета

В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА

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Источник изображения: rg.ru

Американские СМИ попытались проанализировать информацию о перспективном российском бомбардировщике шестого поколения ПАК-ДА, работа над которым уже ведется.


Как пишет The National Interest, российское оборонное ведомство нацелено на создание стратегического бомбардировщика-невидимки шестого поколения.

"Самым поразительным аспектом ПАК-ДА" называется то, насколько он близок к поступлению на службу. Первый прототип ожидается в 2021-2022 годах, первый полет запланирован на 2025-2026 годы, а серийные поставки начнутся в 2028-2029 годах.

При этом отмечается, что бомбардировщик является совершенно новым проектом с новыми концептуальными решениями. Речь идет о серьезном снижении "видимости" для радаров противника, улучшенной управляемости и расширенных боевых возможностях. Но приоритетом ПАК-ДА является скрытность, а не сверхзвуковая скорость.

Новый российский бомбардировщик будет вооружен ракетами с дальностью действия до 7000 километров. Причем эти ракеты смогут анализировать воздушную и радиолокационную обстановку. Предположительно они также способны менять цели во время полета и автономно корректировать его траекторию, чтобы уклоняться от радаров. Такое оружие, как пишет издание, почти наверняка будет размещаться во внутреннем оружейном отсеке ПАК-ДА.

The National Interest отмечает, что новый бомбардировщик вряд ли массово заменит модернизированные Ту-160 и Ту-22М3, которые получают новую авионику и вооружение. "Создается впечатление, что ПАК-ДА призван заполнить высокоинтенсивную нишу ядерного конфликта с глубоким проникновением в зону действия ведущих систем противовоздушной обороны", - предполагает американское издание.


Руслан Мельников

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Ту-160
Ту-22М
Проекты
ПАК ДА
Ядерный щит
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