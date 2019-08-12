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12.08.2019
Интерфакс-АВН

Военные атташе США и Ирана посетили корабли Каспийской флотилии

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МРК "Волгодонск"
Малый артиллерийский корабль Каспийской флотилии "Волгодонск".
Источник изображения: volgodonskgorod.ru

Баку. 11 августа. ИНТЕРФАКС - Иностранные военные атташе, в том числе из стран НАТО, посетили корабли Каспийской флотилии РФ, стоящие на базе ВМС Азербайджана, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-центре Международных армейских игр.

"На военной морской базе "Пута" ВМС Азербайджанской Республики военные атташе семи иностранных государств посетили корабли Каспийской флотилии. Экипажи малого артиллерийского корабля (МАК) "Волгодонск" и спасательного судна СБ-738 провели экскурсию для гостей из Китая, Ирана, Белоруссии, Казахстана, Франции, Турции и США", - сообщили в центре.

По его данным, иностранные военные специалисты ознакомились с вооружением кораблей, а также оценили технические возможности средств спасения и оказания помощи на море, которыми располагает спасательный буксир СБ-738.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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