Хуаньцю шибао (Китай): как китайские эксперты оценили первый полет улучшенной версии беспилотника шестого поколения

Первый полет российского ударного беспилотника привлек внимание китайских военных экспертов. По их мнению, крупный корпус "Охотника" можно будет сделать более практичным, расширить сферу применения БПЛА. Несмотря на то, что это, скорее всего, лишь испытательный образец, появление С-70 стало историческим событием, отмечается в статье.

7 августа Министерство обороны России опубликовало видео с первым полетом беспилотного летательного аппарата С-70 "Охотник-Б", состоявшегося 3 августа. По мнению эксперта, стелс-беспилотники, сконструированные по схеме "летающее крыло", в последнее время стали одним из главных направлений развития авиации во всех странах. В будущем платформы для ведения разведки, наблюдения, передачи информации и ударных функций должны будут сочетать в себе скрытность и хорошие крейсерские характеристики. Россия долгое время вела исследования в этой области, первый полет случился с отставанием [от других стран], но имел огромное значение.

Видео с первым полетом вызвало бурю эмоций

Как сообщалось 7 августа на сайте российского новостного агентства Sputnik, первый полет С-70 длился около 20 минут. На беспилотнике, как и на истребителе Су-27, установлен турбовентиляторный двигатель серии АЛ-31. На видео видно, что на корпус летательного аппарата нанесены красные цифры 071. При взлете "Охотник" сузил реактивное сопло и двигался на максимальной тяге без использования форсажа. В отличие от ранее опубликованных фотографий по видео можно было понять, что на крыльях аппарата установлены два дополнительных приемника воздушного давления.

В интервью "Хуаньцю шибао" китайский эксперт отметил, что во время летных испытаний на новых самолетах можно часто увидеть крупные приемники воздушного давления, на них никак не действуют воздушные потоки, распространяющиеся вдоль корпуса летательного аппарата, они достаточно точно измеряют динамическое давление и корректируют систему статического давления на борту. Кроме того, при полете беспилотник не убирает шасси. Это тоже считается распространенной практикой во время первого полета у новых самолетов и делается с целью исключения ненужного риска, вызванного повреждением шасси.

7 августа американское издание "Милитари таймс" (Military Times) сообщило, что новый беспилотный летательный аппарат принадлежит к тому же классу, что и американский Х-47В, чей вес достигает 20 тонн, а дальность полета составляет 5 тысяч километров. В тайваньской газете "Чайна таймс" (China Times) сообщалось, что вес беспилотника при взлете составлял 20-25 тонн. Исходя из фотографий со спутника, размах крыла "Охотника" больше, чем у Су-57 и Су-35. По размеру и весу он также немного превосходит американский Х-47В, длина которого составляет 11,65 метра, размах крыла - 18,9 метра, высота - 3,17 метра, максимальный взлетный вес - 20 тонн при двигателе F100-PW-220U.

Улучшенная версия боевых самолетов шестого поколения?

По сообщениям тайваньских СМИ, БПЛА "Охотник-Б" стал улучшенным образцом российских боевых самолетов шестого поколения. При полете на сверхзвуковой скорости он способен развивать скорость до 1 тысячи 400 километров в час. Как сообщает Министерство обороны России, основная задача С-70 будет состоять в осуществлении сбора информации, наблюдения и разведки при помощи фотоэлектрических и инфракрасных датчиков и сигнальных систем. По мнению американского сайта "Уор зоун" (The War Zone), размеры беспилотника позволяют размещать на его борту оружие, а российский сайт Sputnik назвал его беспилотным штурмовиком.

Китайский военный эксперт сообщил "Хуаньцю шибао", что самолет сконструирован по классической схеме "летающее крыло". В последнее время в этом направлении развивается авиационная промышленность всех стран. Примерами тому могут послужить американские беспилотники X-47B, RQ-170, сконструированный совместно несколькими европейскими странами nEUROn и английский Taranis. К преимуществам такой конструкции можно отнести высокую эффективность полета на крейсерской дозвуковой скорости. Иными словами, маленькая сила сопротивления на дозвукововой скорости и высокое аэродинамическое качество позволяет таким самолетам пролетать большие расстояния при том же размахе крыла. Именно этого эффекта и добивались США и Германия, развивая данную технологию. Из-за того, что в большинстве случаев в таких самолетах используются воздухозаборные клапаны ранцевого типа, отсутствует вертикальное хвостовое оперение, а на фюзеляже нет выдающихся систем радиолокационного отражения, они становятся менее заметными.

На сверхзвуковой скорости преимуществ "летающего крыла" не так много. Из-за отсутствия вертикального хвостового оперения страдает курсовая устойчивость. В случае отсутствия дальнейшего развития его аэродинамики, самолет будет сложно контролировать при маневрировании. С учетом всего вышесказанного получается, что беспилотные летательные аппараты с "летающим крылом", не являющиеся истребителями в строгом смысле этого слова, еще рано называть самолетами шестого поколения. Основное назначение таких беспилотников - разведка, наблюдение и нанесение удара по наземным целям. По словам эксперта, российский "Охотник" появился позже аналогичных беспилотных аппаратов в других странах, однако при должном развитии его крупный корпус можно будет сделать более практичным, расширить сферу применения, сделать аппарат подходящим для выполнения задач по проведению незаметных авиаударов и разведке на больших расстояниях.

Когда сформируются боевые навыки?

По мнению "Чайна таймс", появление С-70 стало историческим событием, однако, его конструкция и реальные боевые свойства несовершенны. Планировалось, что свой первый полет "Охотник-Б" совершит этой весной, однако по невыясненным причинам он был отложен. Несмотря на заявления российской стороны, что конструкция аппарата и стелс-покрытие сделает его практически "невидимым", по словам аналитиков, беспилотнику до этого еще далеко. Наиболее очевидные проблемы, снижающие невидимость аппарата, заключаются в размещении двигателя, расположении воздухозаборника и выхлопного сопла практически в одну линию, а также отсутствии вытяжного колпака. Множественные воздухозаборники и антенны на корпусе только усугубляют проблему.

По мнению специалиста с материкового Китая, глядя на современное состояние С-70, можно подумать, что это всего лишь прототип или испытательный образец. Некоторые конструкции выглядят недоработанными, однако в них используется готовое оборудование, скорее всего это лишь этап в разработке летательного аппарата. При создании X-47B США тоже использовали принцип "слепого заимствования" шасси и креплений троса от других летательных аппаратов. Главной проблемой при разработке российского стелс-беспилотника, созданного по схеме "летающего крыла" оставалось управление полетом, так как без вертикального хвостового оперения многочисленные контрольные поверхности оказались соединенными на заднем обрезе крыла. Для самолетов с подобной конструкцией самым важным остается управление полетом. Именно поэтому очень важно для начала провести пробный полет.

Может сложиться впечатление, что двигатель АЛ-31Ф не подходит для корпуса беспилотника, так как он не был под него адаптирован. Чтобы сделать аппарат еще более незаметным для радаров сзади, можно было бы убрать форсажную камеру и исправить мешающую систему выхлопа. России несложно это сделать, нужны только время и деньги.

Чжан Цзе (章节), Лю Ян (刘扬)