"Это недопустимо": британские активисты против помощи Украине

Британские активисты выступили против помощи Украине

Британские активисты устроили в Лондоне митинг, в ходе которого потребовали от правительства Великобритании прекратить оказывать военную помощь Украине. Свою позицию они объяснили тем, что на Украине отсутствуют демократия и свобода слова. Британцы считают, что прекращение помощи со стороны их государства поможет в скором времени устранить конфликт в Донбассе.

Около 20 британских общественных активистов обратились к правительству Соединенного Королевства с требованием прекратить оказывать военную помощью Украине, чтобы как можно скорее достичь мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Митинг в поддержку этой позиции прошел в субботу в Лондоне напротив резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, 10.

Помимо того, протестующие потребовали тщательно расследовать поджог радикальными националистами Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году и призвали Киев выполнять минские соглашения.

Участники акции распространяли листовки с информацией о том, что сейчас происходит на Украине. Они называли недопустимым то, что украинская власть сотрудничает с представителями ультраправых националистических организаций.

К тому же митингующие обращали внимание на проблему дискриминации русскоязычного населения и текущее состояние гражданского конфликта на востоке страны.

"Мы находимся здесь, напротив Даунинг-стрит, потому что британское правительство предоставляет военную помощь Украине, направляя туда инструкторов для обучения военнослужащих украинской армии. Это недопустимо, поскольку в 2014 году десятки радикалов из добровольческих батальонов были интегрированы в украинскую армию и направлены на передовую в Донбасс. Мы были союзниками во Второй мировой войне против нацистской Германии. И мы не считаем, что Великобритания должна помогать государству, где отсутствует демократия, где запрещают политические партии и их символы, закрывают газеты, радиостанции и телеканалы", - объяснил корреспонденту ТАСС член центрального комитета "Новой коммунистической партии Великобритании" Тео Рассел.

Уроженка Донбасса Татьяна Фомина покинула свою родину в 16 лет и уже десятилетия проживает в Великобритании. Она пришла на митинг, потому что сопереживает своим родственникам.

"Первые снаряды, которые были выпущены по Донецку, упали на улице Розы Люксембург, неподалеку от двора, в котором я выросла. Я была шокирована, поскольку мы выросли под Знаменем Победы в Великой Отечественной войне и никто не ожидал, что с этим может столкнуться наше поколение", - сказала она.

Великобритания принимает живое участие в судьбе Украины, а в ноябре прошлого года даже заявила, что усилит свое военное присутствие в стране.

Такое обещание дал британский министр обороны Гэвин Уильямсон по итогам встречи со своим украинским коллегой Степаном Полтораком.

Он заверил, что в 2019 году в Черное море войдет корабль гидрографической разведки Королевских ВМС Великобритании Echo с 72 членами экипажа на борту. В пресс-службе правительства Великобритании пояснили, что цель его миссии - "обеспечение свободы мореплавания".

Это обещание британская сторона выполнила, причем два раза. Первый раз HMS Echo H87 зашел в порт Одессы в декабре, а во второй - в мае.

Минобороны Соединенного Королевства еще в ноябре прошлого года отмечало, что с 2015 года подготовкой украинских военнослужащих занимаются 100 британских инструкторов. "В январе и феврале следующего [2019] года на Украину направят учебные группы, состоящие из военнослужащих Королевских ВМС и морской пехоты, а также Сухопутных войск. Это будет сделано в качестве дальнейшего шага в рамках британской операции по военной подготовке, анонсированной Гэвином Уильямсоном в ходе его сентябрьского визита в страну", - подчеркнули в сообщении на сайте правительства Великобритании.

В украинском минобороны сообщили, что во время встречи главы военных ведомств обеих стран договорились углубить военно-техническое сотрудничество и уделить особое внимание развитию украинских ВМС и ВВС.

Российское посольство в Соединенном Королевстве раскритиковало решение официального Лондона усилить свое военное присутствие на территории Украины.

Дипломаты из России выразили мнение, что этот шаг противоречит духу Минских соглашений и не способствует разрешению вооруженного конфликта на востоке страны.

"Данное решение идет вразрез с императивом урегулирования украинского конфликта политико-дипломатическим путем на основе Минских соглашений, чему на словах привержен официальный Лондон", - обратили внимание в официальном комментарии посольства РФ.

В свою очередь британское минобороны объяснило наращивание военной помощи Украине необходимостью поддержки "свободы и демократии", а также борьбы с "враждебными действиями Кремля".

"Украина, оставаясь под угрозой военных действий со стороны России, всегда найдет надежного партнера в лице Соединенного Королевства", - заверил Уильямсон.

Хотя Россия уже заявляла об отсутствии угрозы для Украины. В частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью kp.ru указывал, что Москва не строит планов устраивать войну против украинских соседей.

Кристина Сизова