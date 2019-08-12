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12.08.2019
ТАСС

Российские военные победили в финале конкурса "Безопасный маршрут" под Тюменью

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Путепрокладчик на базе тягача МТ-Т БАТ-2 команды России во время конкурса "Безопасный маршрут"
Путепрокладчик на базе тягача МТ-Т БАТ-2 команды России во время конкурса "Безопасный маршрут".
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Команда из Белоруссии заняла второе место, а третье место разделили Вьетнам и Узбекистан

ТАСС, 11 августа. Российская команда одержала победу в финале международного этапа конкурса Армейских международных игр - 2019 "Безопасный маршрут" под Тюменью. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Сегодня на полигоне под Тюменью определился победитель конкурса "Безопасный маршрут". Им стала команда российских военных инженеров. Второе место у команды Белоруссии, третье место разделили Вьетнам и Узбекистан", - говорится в сообщении.

По условиям состязаний участникам необходимо было последовательно выполнить несколько учебно-боевых задач, используя технику, состоящую на вооружении инженерных войск России. Конкурсанты состязались в ведении инженерной разведки, наведении 40-метровой переправы из комплекта тяжелого механизированного моста ТММ, оборудовании переходов через препятствие и разборке лесных завалов с помощью путепрокладчиков БАТ-2 и машин разграждения ИМР-3.

В субботу российская команда одержала победу в финале международного этапа конкурса Армейских международных игр - 2019 "Инженерная формула" под Тюменью. На втором месте военные инженеры из Белоруссии, на третьем - команда Китая.

Армейские международные игры проводятся в 2019 году в пятый раз. Конкурсы пройдут на территории 10 государств: России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии и Узбекистана.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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