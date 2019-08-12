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12.08.2019
Российская газета

Американские СМИ спрогнозировали результат войны США и России на море

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Источник изображения: U.S. Navy/Wikimedia.org

Гипотетический вооруженный конфликт между США и Россией на Черном море может оказаться роковым для американского флота.

К такому выводу пришел автор публикации The National Interest. В материале говорится о том, что Вашингтон не всегда адекватно оценивает риски, проводя учения возле морских границ России. В качестве одной из опасностей называются 18 000 мин, оставшихся после Второй мировой войны в Черном и Азовском морях, которые лежат на дне и ждут своего часа. Если такая мина сработает и станет причиной случайного затопления корабля НАТО, это теоретически может привести к конфликту. При этом силы НАТО (за исключением Турции) в Черном море будут представлять "незначительное фактическое военное значение". Как пишет американское издание, "они будут уничтожены в первые часы войны".

The National Interest даже отмечает, что США повезло, что действующая Конвенция Монтре запрещает проводить авианосцы через турецкие проливы. В противном случае они были бы быстро уничтожены мощной комбинацией российских дизельных подводных лодок, береговых мобильных ракетных сил и небольших, но смертоносных ракетных катеров. И это если не учитывать возможности российских самолетов, оснащенных гиперзвуковыми противокорабельными ракетами, такими, например, как новая система "Кинжал".

Вообще, по мнению экспертов, в том числе и американских, авианосцы, успешно использовавшиеся ранее против слабых противников США, устарели для условий современной войны с мощной державой. В публикации говорится о том, что сейчас даже у Ирана или Северной Кореи есть шансы подавить авианосную группу. Тем более такие возможности есть у Китая и России, которые активно работают над решением этой проблемы уже более полувека.

В материале приводится аргумент защитников авианосцев, которые утверждают, что попадание пары ракет или торпеды не потопят авианосец.

"Возможно, нет, но попробуйте представить армаду, которую нужно собрать, чтобы спасти вышедший из строя корабль такого уровня. Представьте огромную и уязвимую цель, которую такая спасательная операция будет представлять для противника. Такой сценарий может привести к потере значительной части военно-морского флота США", - пишет The National Interest.


Руслан Мельников

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Иран
Китай
КНДР
Россия
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Турция
Проекты
NATO
Авианосец
Военные учения
ГЗЛА
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