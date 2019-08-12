Иран показал новую отечественную РЛС, созданную на базе российской

Иран создал новую радиолокационную станцию (РЛС) Falagh, предназначенную для отслеживания баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников. Об этом сообщает иранское информационное агенство Mehr.

Источник изображения: topwar.ru

Новая иранская РЛС Falagh была представлена в субботу 10 августа бригадным генералом ПВО Ирана Алирезом Сабахи Фадхом. Она создана на базе обзорной РЛС "Гамма-ДЕ", поставленной Ирану Россией. По словам генерала, санкции, введенные США, не позволяют получать запасные части на российскую технику, поэтому было принято решение о создании на ее основе отечественной РЛС.

Иранские специалисты установили на РЛС отечественную компонентную базу и дали ей название Falagh. Новая обзорная РЛС предназначена для отслеживания баллистических, крылатых ракет, беспилотиков и может быть интегрирована в систему ПВО страны страны совместно с уже действующими радарами С-300.

В очередной раз бравое молодое поколение из ПВО армии успешно перебрали чужую систему, которая длительное время не использовалась. Они выполнили непростую задачу, с которой не смогли справиться производители этой системы

- заявил генерал.

Как ранее сообщало EADaily, Министерство обороны Ирана 9 июня этого года представили новый ЗРК среднего радиуса действия Khordad-15. Новый ЗРК способен обнаруживать авиацию противника в радиусе 150 км, малозаметные воздушные платформы — до 85 км. Зона поражения в зависимости от типа цели может достигать 45 км.

Кроме того, на празднование Дня оборонной промышленности, которое отмечается в Иране 22 августа, Минобороны страны обещает презентовать национальную систему ПВО большой дальности "Бавар-373".