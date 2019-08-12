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12.08.2019
Военно-промышленный курьер

Иран готов прикрыть Персидский залив современными системами ПРО

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Источник изображения: vpk-news.ru

Иран представил модернизированную местными специалистами систему противоракетной обороны (ПРО) дальностью 400 км, которая, как утверждают военные Исламской Республики, способна перехватывать крылатые и баллистические ракеты, а также ударные беспилотники.

Презентация системы ПРО под названием Falagh прошла на фоне сохраняющейся напряженности между Ираном и США в регионе Персидского залива. В июне иранская сторона сбила американский военный беспилотник, как утверждает официальный Тегеран, вторгшийся в воздушное пространство ИРИ.

Государственное телевидение Ирана продемонстрировало комплекс Falagh с "усовершенствованной радиолокационной системой". По мнению военных экспертов, иранские оборонщики осуществили модернизацию одной из советских систем борьбы с воздушными целями, которые состоят на вооружении страны (по всей видимости, С-200).

"Эта система обладает высокими возможностями и способна обнаруживать все типы крылатых и баллистических ракет, ударных беспилотников", — цитирует командующего базой ПВО "Хатам аль-Анбия" бригадного генерала ВС ИранаАлирезу Сабахи Фарда новостное агентство Mehr.

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Страны
Иран
США
Проекты
БПЛА
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