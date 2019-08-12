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12.08.2019
Военно-промышленный курьер

Будущее атомной энергетики находится в Томске

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Источник изображения: vpk-news.ru

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) предложили быстрый и экономичный способ получения большого количества ядерного топлива для реакторов на быстрых нейтронах с циклом использования до 15 лет.

"Ученые Инженерной школы ядерных технологий ТПУ разрабатывают научные основы технологии плазмохимического синтеза наноразмерных сложных оксидных композиций для перспективных типов ядерного топлива. Специалисты предлагают способ быстро и экономично получать большое количество качественного ядерного топлива для создаваемых ядерных реакторов на быстрых нейтронах, проект реализуется в рамках гранта РНФ", - сообщила пресс-служба вуза.

Отмечается, что значительную часть ядерной энергетики в XXI веке все еще будут составлять атомные электростанции, которые используют керамическое ядерное топливо из диоксида урана, обогащенного по изотопу уран-235.

Однако у такого топлива есть и существенные недостатки - низкая теплопроводность, которая ограничивает удельную мощность реактора по температуре плавления; хрупкость и склонность к растрескиванию, что может вывести топливо из строя; короткий цикл использования, который составляет от трех до пяти лет; невозможность создания энергетических установок сверхмалой и малой мощности; большие расходы на утилизацию отработавшего топлива, а также ограниченный ресурс изотопа уран-235. 

Все это в последние годы стало причиной замедления развития атомной энергетики в мировом масштабе. Кроме того, ученые предложили использовать остатки из отработавшего ядерного топлива для создания нового.

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