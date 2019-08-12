Индия закончила разработку отечественной ракеты "воздух-воздух"

Военно-воздушные силы Индии готовы к принятию на вооружение отечественной ракеты класса "воздух-воздух" Astra. Как передает "Warspot" со ссылкой на портал defencenews.in, Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) Индии объявила о завершении разработки и испытаний данной ракеты.

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Первая индийская ракета класса "воздух-воздух" дальностью свыше 100 км Astra закончила цикл испытаний и готова к серийному производству. В дальнейшем будет решаться вопрос о постановке ракеты на вооружение ВВС страны.

Индийская Astra разработана на базе французской ракеты Matra Super 530DР, работы по ее созданию начались еще в 1990 году в инициативном порядке. Министерство обороны Индии присоединилось к работам только в 2004 году и начало финансирование разработки. Сообщалось, что в работах над ракетой принимали участие и китайские специалисты.

Первый удачный пуск с борта Су-30МКИ произошел в мае 2014 года, а в марте 2015 года ракета успешно поразила воздушную цель. По заявлению разработчиков, ракета может стать "одной из лучших в мире" в своем классе. Длина ракеты - 3,8 м, диаметр – 175 мм (с учетом крыльев – 254 мм). Общая масса ракеты 154 кг, в том числе боевая фугасная часть - 15 кг. Взрыватель бесконтактный. Оборудована активной радиолокационной ГСН. Дальность поражения заявлена в 110 км в передней полусфере и 20-25 км вдогон на высотах 15-20 км. Скорость полёта составляет примерно 4750 км/час.

В 2017 году завод Bharat Dynamics Ltd получил заказ на опытную партию из 50 ракет. Теперь же производитель сможет наладить серийное производство ракет.

Заявляется, что начаты работы по созданию ракеты Astra Mk 2 с дальностью действия 300 км.