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12.08.2019
Военное обозрение

Сирийская армия захватила "ворота Идлиба"

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Подразделения сирийской армии выбили боевиков из стратегически важного города аль-Хубайт, открыв путь к одному из крупнейших городов провинции Идлиб Хан-Шейхуну. Об этом сообщает проправительственная газета al-Watan.

Источник изображения: topwar.ru

Согласно сообщению издания, сирийская армия заняла один из важнейших стратегических городов аль-Хубайт, считающийся одной из цитаделей запрещенной в России террористической группировки Джебхат ан-Нусра и называемого "воротами Идлиба", тем самым открыв путь на крупнейший город провинции Хан-Шейхун. Выбитые из аль-Хубайта боевики отступили в Хан-Шейхун, расположенному на стратегическом шоссе Хама-Аллепо. От аль-Хубайта до Хан-Шейхуна всего 10 километров.

Армия установила контроль над городом аль-Хубайт на юге провинции Идлиб, нанеся боевикам "Джебхат ан-Нусры" и ее союзникам значительный ущерб в технике и живой силе

- говорится в сообщении правительственной армии, приведенном газетой.

Ранее сообщалось, что правительственные силы в субботу вышли к аль-Хобейту и окружили его, вернув накануне контроль на высотами Телль-Сахер. Также в субботу утром в ходе наступления на Хан-Шейхун армия освободила населенный пункт Эль-Джейсат и прилегающие к нему фермы.

7 августа элитные подразделения сирийской армии "Силы тигра", которыми командует генерал Сухейль аль-Хасане, прорвали оборону боевиков группировки "Джейш аль-Изза" на линии Хасрая - Закят на севере соседней Идлибу провинции Хама и вышли к населенным пунктам Эль-Латамна и Кфар-Зейта.

По сведениям российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, концентрация значительных сил боевиков зафиксирована в южной части провинции Идлиб.

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Страны
Россия
Сирия
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