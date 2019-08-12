Северокорейский аналог американского ракетного комплекса ATACMS

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Северокорейский аналог ATACMS

10 августа КНДР провела очередные ракетные пуски, по данным южнокорейских военных, было запущено две ракеты, дальность полета ракет составила 400 км, а максимальная высота полета - 48 км. Но это были новые ракеты, наряду с северокорейской БРМД похожей на "Искандер", теперь у нас есть и северокорейская ракета похожая на ATACMS.

Пхеньян, 11 августа. /ЦТАК/- Председатель Трудовой партии Кореи (ТПК), Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами КНДР, высший руководитель нашей партии, государства и вооруженных сил товарищ Ким Чен Ын 10 августа руководил испытательной стрельбой из нового оружия.

Ученые и рабочий класс оборонной отрасли усовершенствовали еще одну новую систему оружия, направление исследования и разработки которой выдвинуто партией в последние дни, и подали гордый рапорт ЦК партии.

Уважаемый высший руководитель, приняв рапорт о разработке нового оружия, дал указание немедленно произвести испытание.

Уважаемый высший руководитель осмотрел новое оружие на площадке для стрельбы.

Уважаемый высший руководитель сказал, что новое оружие, разработанное в соответствии с условиями местности нашей страны и требованием чучхейского метода ведения войны, является системой оружия, имеющей еще другую превосходную тактическую особенность в отличие от системы существующих оружий. И объяснил о тактико-стратегическом замысле ЦК партии, выдвинувшего области оборонной науки задачу по разработке системы этого оружия.

Уважаемый высший руководитель поднялся на наблюдательный пункт и руководил испытательной стрельбой.

Как только уважаемый высший руководитель дал приказ о проведении стрельбы, мощные чучхейские ракеты выпустили ослепительные блески, как будто дают знать о своем рождении.

Через тщательный анализ результата испытательной стрельбы подтверждено, что в полной мере реализовано превосходное и мощное проектированное требование новой системы оружия.

Уважаемый высший руководитель, смотря результат испытательной стрельбы из нового оружия, пересланный на монитор на наблюдательном пункте, очень обрадовался и выразил удовлетворение тем, что вышло в свет очередное новое оружие, которое замышляла партия.

Уважаемый высший руководитель сказал, что наши ученые и рабочий класс оборонной отрасли делают все, если партия дает направление, и что они, лучше всех понимающие стратегический замысел и намерение партии и претворяющие их в жизнь, являются достойными благодарности товарищами, которые всегда облегчают его бремя и позволяют забыть о трудностях и препятствиях.

Уважаемый высший руководитель оценил, что героический и патриотический подвиг ученых и рабочего класса оборонной отрасли, которые, храня в душе бесконечную преданность партии и революции и самую благородную любовь к Родине, верно поддерживают стратегию развития оборонной промышленности партии и непрерывно укрепляют оборонную мощь страны, будет вечно сиять вместе с историей борьбы нашей партии.

Замечу еще, что боевая машина очень похожа на ту, с которой 2 августа запускали крупнокалиберныей управляемые реактивные снаряды. Несмотря на некоторые отличия, складывается впечатление, что они это хотят сделать универсальную ПУ.