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12.08.2019
Известия.ru

Глава Мюнхенской конференции оценил угрозы США вывести войска из ФРГ

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер оценил угрозы американского посла Ричарда Гренелла перебросить войска из Германии в Польшу. Об этом он рассказал немецкому изданию Bild 10 августа.

По словам Игиншера, такие заявления могут привести к нарушению основополагающего акта Россия — НАТО. Согласно этому документу, альянс не имеет права размещать военные базы на территории своих стран-новобранцев.

В июне 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что в 2017 году страны альянса вложили в НАТО более $40 млрд, но этого по-прежнему мало. По его мнению, Европа извлекает больше выгоды, чем Штаты, из существования НАТО и при этом платит за свою безопасность меньше, чем США.

Трамп настаивает на увеличении бюджета НАТО до 2% от ВВП стран-участниц. В 2017 году такой уровень расходов соблюдали лишь пять из 28 государств — членов блока: США, Великобритания, Греция, Польша и Эстония.

9 августа Гренелл пригрозил переместить американские базы в Польшу из-за нежелания канцлера Германии Ангелы Меркель повысить военные расходы до 2% ВВП как того требуют США от членов НАТО.

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Страны
Великобритания
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Греция
Польша
Россия
США
Эстония
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
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