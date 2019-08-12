Глава Мюнхенской конференции оценил угрозы США вывести войска из ФРГ

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер оценил угрозы американского посла Ричарда Гренелла перебросить войска из Германии в Польшу. Об этом он рассказал немецкому изданию Bild 10 августа.

По словам Игиншера, такие заявления могут привести к нарушению основополагающего акта Россия — НАТО. Согласно этому документу, альянс не имеет права размещать военные базы на территории своих стран-новобранцев.

В июне 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что в 2017 году страны альянса вложили в НАТО более $40 млрд, но этого по-прежнему мало. По его мнению, Европа извлекает больше выгоды, чем Штаты, из существования НАТО и при этом платит за свою безопасность меньше, чем США.

Трамп настаивает на увеличении бюджета НАТО до 2% от ВВП стран-участниц. В 2017 году такой уровень расходов соблюдали лишь пять из 28 государств — членов блока: США, Великобритания, Греция, Польша и Эстония.

9 августа Гренелл пригрозил переместить американские базы в Польшу из-за нежелания канцлера Германии Ангелы Меркель повысить военные расходы до 2% ВВП как того требуют США от членов НАТО.