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12.08.2019
Известия.ru

Ненужный "Роскосмосу" робот пойдет в коммерцию

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Робота – ассистента космонавтов, от разработок по проекту которого отказался "Роскосмос", используют в коммерческих проектах. Об этом сообщило "РИА Новости" с ссылкой на главного конструктора ЦНИИ робототехники и технической кибернетики Александра Лопоту.

Агентство отмечает, что "Косморобот" разрабатывался пять лет, но в "Роскосмосе" отказались от проекта из-за секвестра бюджетных расходов.

Это вызвало недоумение у сотрудников института, заметил Лопота.

"Специалисты института уверены, что созданный в ходе работы над проектом научно-технический и технологический задел, защищенный патентами на объекты интеллектуальной собственности, позволит использовать его для собственных коммерческих целей", — заявил он.

По мнению Лопоты, у робототехнических систем в космосе большие перспективы и необходимо продолжать работу по их развитию.

Как сообщили разработчики, "Косморобот" способен выполнять операции на внешней поверхности космической станции без выхода космонавтов в открытый космос.

Более того, он способен подготовить рабочее место до выхода людей в космос и обеспечивать поддержку экипажа на протяжении восьми часов во время манипуляций на поверхности станции.

Андроид может, в частности, перемещать предметы весом до 200 кг, а также подключать и демонтировать разнообразное оборудование, работая с резьбовыми соединениями, электрическими разъемами и изоляцией.

Кроме того, он может участвовать в научных экспериментах.

15 июля стало известно, что российские ученые создали автономного робота для работ на поверхности Международной космической станции (МКС) в открытом космосе.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Робот
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