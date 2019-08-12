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12.08.2019
Интерфакс-АВН

Арабская коалиция, возглавляемая Эр-Риядом, предложила сепаратистам перемирие и экстренный саммит - СМИ

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Йеменцы и на войне не забывают о своих традициях, которые, в частности, выражаются в танце с оружием в руках. Фото Reuters
Йеменцы и на войне не забывают о своих традициях, которые, в частности, выражаются в танце с оружием в руках. Фото Reuters.

ЮПС согласился на прекращение огня

Дубай. 11 августа. ИНТЕРФАКС - Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция потребовала от сепаратистов из Южного переходного совета (ЮПС) Йемена оставить захваченные ими военные базы и другие объекты в Адене и вернуться на прежние позиции, пригрозив в противном случае военными действиями, сообщают СМИ.

"Мы призываем все подразделения и воинские формирования переходного совета (ЮПС) (...) немедленно вернуться на свои позиции и уйти с захваченных объектов", - заявил официальный представитель коалиции Турки аль-Малики.

При этом Эр-Рияд выступил с предложением поведения экстренного саммита сторон для восстановления порядка, а также прекращения огня.

Сепаратисты, как сообщают СМИ с места событий, ответили согласием на перемирие.

"Представитель Южного переходного совета подтвердил свою приверженность режиму прекращения огня, к которому призывает руководство возглавляемой Саудовской Аравией коалиции", - говорится в распространенном заявлении Совета.

Как сообщалось, сепаратисты из ЮПС взяли под эффективный контроль Аден, где размещается признанное международным сообществом правительство Йемена, включая военные базы и другие правительственные объекты.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Йемен
Саудовская Аравия
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