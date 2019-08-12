Ким Чен Ын лично руководил новыми ракетными испытаниями в КНДР
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично руководил пусками ракет 10 августа. Об этом 11 августа сообщает агентство ЦТАК.
Тип нового оружия не указывается, однако уточняется, что оно отличается от старых образцов вооружения и соответствует условиям местности страны.
Отмечается, что Ким Чен Ын остался доволен результатами испытаний.
Испытания новых ракет в Северной Корее проходят с начала месяца. Так, 3 августа КНДР подтвердила, что днем ранее испытала новую ракетную систему. При этом, по словам президента США Дональда Трампа, испытания таких ракет не нарушают подписанного им и Ким Чен Ыном сингапурского соглашения.
7 августа стало известно, что в КНДР испытали тактические управляемые ракеты нового типа.
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