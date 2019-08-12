СМИ КНР: Китай намерен покорить "Авиадартс" новой моделью JH-7AII
ВВС НОАК решили в этом году участвовать в конкурсе "Авиадартс" на модернизированной версии истребителе-бомбардировщике JH-7. В 2018 году его прежняя модификация JH-7A продемонстрировала свои лучшие качества, одержав победу над российским одноклассником Су-34.
Источник изображения: https://www.bing.com/
Китайские пилоты смогли показать поразительные результаты и превзойти военных лётчиков из России. Очевидно, это не только победа в соревнованиях, но и завоёванная репутация для ВВС КНР.
- писали тогда китайские СМИ, забыв уточнить, что победа была достигнута в одном из многих упражнений.
Теперь Пекин намерен повторно покорить зрителей, закрепив свой успех. Среди других машин фигурирует новая модель JH-7AII. Она была замечена в РФ во время статического показа на церемонии открытия конкурса. При этом в информационном поле отсутствуют сведения, которые могли бы охарактеризовать данную машину.
Как полагает военный эксперт из Пекина Вэй Донгху, за пояснением к которому обратилось китайское издание Global Times, в аэродинамической конструкции не прослеживаются серьезные изменения в сравнении с модификацией JH-7A, различия следует искать во внутренней компоновке. По всей видимости, JH-7AII имеет более совершенную РЛС и улучшенную авионику. С его слов, вероятно, что новая машина может нести больше оружия, увеличивая свою огневую мощь.
Участие в конкурсе, проводимом за рубежом, показывает, что недавно модернизированный боевой самолет является технически зрелым и доступным для боевого дежурства.
- отметил Вэй.
При этом, как указывает Global Times, ряд китайских аналитиков ранее заявлял, что для усовершенствования JH-7 не так много возможностей. Некоторые даже предположили, что НОАК может отправить его в "отставку", особенно после того, как в строй вступил J-16, который может играть аналогичную роль истребителя-бомбардировщика.
Xian JH-7 совершил первый полет в 1988 году, модификация JH-7A – в 2002 году.
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются