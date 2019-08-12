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12.08.2019
Военное обозрение

СМИ КНР: Китай намерен покорить "Авиадартс" новой моделью JH-7AII

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ВВС НОАК решили в этом году участвовать в конкурсе "Авиадартс" на модернизированной версии истребителе-бомбардировщике JH-7. В 2018 году его прежняя модификация JH-7A продемонстрировала свои лучшие качества, одержав победу над российским одноклассником Су-34.

Источник изображения: https://www.bing.com/

Китайские пилоты смогли показать поразительные результаты и превзойти военных лётчиков из России. Очевидно, это не только победа в соревнованиях, но и завоёванная репутация для ВВС КНР.

- писали тогда китайские СМИ, забыв уточнить, что победа была достигнута в одном из многих упражнений.

Теперь Пекин намерен повторно покорить зрителей, закрепив свой успех. Среди других машин фигурирует новая модель JH-7AII. Она была замечена в РФ во время статического показа на церемонии открытия конкурса. При этом в информационном поле отсутствуют сведения, которые могли бы охарактеризовать данную машину.

Как полагает военный эксперт из Пекина Вэй Донгху, за пояснением к которому обратилось китайское издание Global Times, в аэродинамической конструкции не прослеживаются серьезные изменения в сравнении с модификацией JH-7A, различия следует искать во внутренней компоновке. По всей видимости, JH-7AII имеет более совершенную РЛС и улучшенную авионику. С его слов, вероятно, что новая машина может нести больше оружия, увеличивая свою огневую мощь.

Участие в конкурсе, проводимом за рубежом, показывает, что недавно модернизированный боевой самолет является технически зрелым и доступным для боевого дежурства.

- отметил Вэй.

При этом, как указывает Global Times, ряд китайских аналитиков ранее заявлял, что для усовершенствования JH-7 не так много возможностей. Некоторые даже предположили, что НОАК может отправить его в "отставку", особенно после того, как в строй вступил J-16, который может играть аналогичную роль истребителя-бомбардировщика.

Xian JH-7 совершил первый полет в 1988 году, модификация JH-7A – в 2002 году.

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Страны
Китай
Россия
Продукция
Су-34
Проекты
Авиадартс
АРМИ-20XX
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