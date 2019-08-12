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12.08.2019
Известия.ru

Тепловой удар: Ил-76 получат новые противоракетные системы

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Современное вооружение обезопасит транспортные самолеты с помощью станции-улавливателя ультрафиолетового излучения

"Воздушные грузовики" получили ультрафиолетовую защиту. Военно-транспортные самолеты Ил-76 начали оснащать новейшими бортовыми системами, которые обнаруживают приближающиеся ракеты по излучению их двигателей. После этого бортовая система поставит помехи или отстрелит специальные ловушки. Новинка повысит живучесть отечественных транспортных самолетов в прифронтовой зоне или в районах локальных конфликтов.

Спасут от ударов

Системы защиты от ракет получат все тяжелые транспортные самолеты Ил-76, находящиеся на вооружении Воздушно-космических сил (ВКС). Переоборудование "воздушных грузовиков" началось весной этого года. Решение было принято после изучения опыта использования транспортной авиации в Сирии, рассказали "Известиям" источники в Минобороны. Ранее подобные системы уже получили новейшие Ил-76МД-90А и Ил-76МДМ.

Самолеты Ил-76 — основные тяжелые транспортники российских ВКС, которые отвечают не только за перевозку грузов, но и выброску десанта, рассказал "Известиям" военный эксперт Антон Лавров.

Пилоты самолета Ил-76МД

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Без системы защиты от атак в воздухе большие транспортные самолеты крайне уязвимы, — рассказал он "Известиям". — При этом транспортникам часто приходится летать в прифронтовые или в зоны локальных конфликтов даже в мирное время. Сейчас, например, Ил-76 разных модификаций часто возят грузы в Сирию, где существует опасность атак с земли. Такие машины особенно уязвимы при взлете или посадке, где их легко достать даже с помощью ручных переносных ракетных зенитных комплексов (ПЗРК). Первое время, когда сирийская авиабаза Хмеймим была особенно близка к линии фронта, при взлете и посадке транспортников в воздух поднимали боевые вертолеты, которые прикрывали легко уязвимые самолет.

Ловушка для ракеты

Новая бортовая система состоит из устройства управления, датчиков и станции-улавливателя ультрафиолетового излучения и предупреждения о ракетной атаке, а также из устройств постановки помех и выброса авиационных пиротехнических зарядов (тепловых ловушек), которые сбивают с траектории ракеты, наводящиеся на тепло двигателей. Датчики системы позволяют не только обнаружить, но и определить по ультрафиолетовому следу тип реактивного боеприпаса, приближающегося к самолету.

— В остальных странах мира используются инфракрасные датчики для обнаружения ракет. Ультрафиолетовые — это российское но-хау, — рассказал "Известиям" военный историк Дмитрий Болтенков. — Проблема инфракрасных датчиков в том, что они весьма чувствительны к различным природным помехам. К примеру, нагретый воздух легко приводит к их ложному срабатыванию. Естественного ультрафиолетового излучения в природе нет. Оно может быть только рукотворным. Поэтому ультрафиолетовые датчики с высокой точностью не только обнаруживают приближающиеся ракеты, но и определяют их тип.

Военно-транспортный самолет Ил-76МД совершает демонстрационный полёт

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

В зависимости от ситуации, электроника подберет не только необходимое количество зарядов-ловушек, но и алгоритм их отстреливания. Таким образом новая система способна отвести от самолета не только ракеты с тепловыми, но и радиолокационными головками самонаведения.

Причем новая система поможет Ил-76 уйти не только от атаки ПЗРК, но и более тяжелых зенитных или ракет "воздух-воздух", которые устанавливаются на боевых самолетах. Наличие противоракетного вооружения придаст уверенности пилотам.

Военный опыт

Советские ВВС впервые остро столкнулись с проблемой защиты транспортных самолетов от зенитного ракетного оружия во время войны в Афганистане. В 1979-1989 годах там было сбито около десяти советских транспортников разных типов. Большинство — американскими переносными ракетных комплексами "Стингер".

Там же были потеряны и два Ил-76 — в 1984 и 1990 годах. Обе машины были сбиты моджахедами из ПЗРК рядом с аэродромом Кабула. Первый самолет разбился вместе с экипажем. Во втором случае машину удалось посадить на брюхо с двумя отказавшими двигателями, что спасло жизнь экипажу и военнослужащим, сопровождающим груз.

Десантники перед выброской из самолета Ил-76.

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виктор Чернов

В Афганистане тепловые ловушки показали себя действенным средством защиты самолётов. А новые системы, разработанные с учётом современных технологий, должны серьезно повысить безопасность полетов, уверен бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО, Герой России генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

— Первые ловушки появились в Афганистане после применения американских "Стингеров", — рассказал "Известиям" эксперт. — Сначала эти системы были установлены на бомбардировщики Су-17 и штурмовики Су-25, а позже — на транспортные самолеты Ан-12. Они отстреливались при заходе на посадку, когда самолет входил в зону досягаемости ПЗРК. Тогда же вырабатывалась тактика их эффективного применения. Использование ловушек синхронизировалось с противозенитными маневрами: транспортники заходили на посадку с большой высоты и вертикальной скоростью, одновременно отстреливая тепловые заряды.

ВКС сейчас получают новую технику. Военное ведомство уже заказало у производителей первую партию модернизированных многофункциональных истребителей Су-30СМ1. Эта машина доработана с учетом первых лет эксплуатации и опыта, полученного в ходе операции в Сирии. Она получит новые двигатели и радары — это сделает самолет более маневренным и эффективным в бою. Первые машины ВКС получат до конца следующего года, а уже в 2021-м начнутся массовые поставки в ВКС. Со временем до стандарта СМ1 будут доведены все самолеты серии Су-30СМ.


Алексей Рамм, Алексей Козаченко, Богдан Степовой

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Страны
Афганистан
Россия
Сирия
США
Продукция
Stinger
Ан-12
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Су-25
Су-30
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