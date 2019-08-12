Российский гиперзвук: Кинжал" впервые показали публике

Гиперзвуковой "Кинжал" впервые показали публике

Впервые на публике был показан гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" в составе истребителя МиГ-31К. Демонстрация оружия прошла под Рязанью в рамках Армейских международных игр, в которых приняли участие военные России, Белоруссии, Казахстана, КНР. На состязаниях истребители с ракетами участвовали в розыгрыше тактического эпизода "Авиамикс", прикрывая штурмовики и бомбардировщики, атаковавшие условного противника.

Гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" впервые показали широкой публике в рамках Армейских международных игр. В сети уже выложено видео с авиашоу "Авиадартс", в котором приняли участие истребители МиГ-31К, оснащенные "Кинжалами".

Истребители пролетели над полигоном "Дубровичи" под Рязанью. В ходе шоу штурмовики и бомбардировщики били авиабомбами по батарее ЗРК условного противника и прикрывали два МиГ-31К с "Кинжалами". Как передает портал "Утро", всего на полигоне было установлено порядка 60 целей 12 типов, которые были успешно поражены.

"Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом "Кинжал" и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода "Авиамикс", открывающего финальную часть соревнований", - рассказали РИА "Новости" в пресс-центре игр.

Гиперзвуковая высокоточная ракета "Кинжал" может развивать скорость более 12 тыс. км/ч и способна поражать объекты в радиусе почти 2 тыс. км. При этом ракета гарантировано может преодолевать все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя при этом ядерные и обычные заряды.

В настоящее время 10 самолетов МиГ-31К с "Кинжалами" с 1 декабря 2017 года несут опытно-боевое дежурство в Южном военном округе.

Во время открытия летной программы главнокомандующий ВКС России Сергей Суровикин отметил, что международные игры, за которыми наблюдают россияне, развивают сотрудничество и укрепляют доверие стран-участниц. "Жители и гости Рязани в течение нескольких дней являются свидетелями бескомпромиссной борьбы настоящих воздушных бойцов, которые демонстрируют высокие возможности современной авиационной техники и отличную летную выучку", - обратил внимание Суровикин.

При этом главнокомандующий пожелал летчикам чистого неба и мягких посадок, а зрителям - отличного настроения и незабываемых впечатлений, передает РИА "Новости".

Суровикин отметил, что в едином строю на состязаниях находятся российские летчики, а также военные Республики Белоруссия, Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, показывая свое мастерство и профессионализм. В то же время он выразил признательность представителям дружественных армий, принимающих участие в этом конкурсе.

Во время армейских игр были также продемонстрированы воздушные дуэли истребителей Су-35С, массированные бомбовые удары самолетов Ту-22М3 и Су-34, ракетные удары штурмовиками Су-25СМ3, которые показывали различных видов маневры. Кроме того, тактический десант произвел высадку с транспортно-боевых самолетов, которая проходила под прикрытием ударных Ми-28Н и Ка-52. Во время "Авиамикса" также были произведены пуски управляемых ракет звеном "Ночных охотников" Ми-28Н. Самолеты МиГ-31К и Су-57 в тактических эпизодах задействованы были впервые.

В конце июня российский лидер Владимир Путин пообещал, что в ближайшие годы в войска России будет поступать современная техника, в том числе гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал".

"Гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", лазерные системы "Пересвет", тяжелая межконтинентальная ракета "Сармат", подводный беспилотник "Посейдон", наша крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник", другая современная техника будут поступать в войска в ближайшие годы. Талант, дерзость и смелость, неустанный труд сотен тысяч рабочих, инженеров, конструкторов воплотились в этом оружии", - обратил внимание Путин.

В то же время он отметил, что результативность работы по укреплению обороноспособности страны, по качественному развитию вооруженных сил, правоохранительных органов, специальных служб во многом зависит от офицерского корпуса российской армии. "В первую очередь это касается выполнения масштабной программы переоснащения армии и флота передовым вооружением", - заявил глава государства на приеме в честь выпускников высших военных учебных учреждений, передает РИА "Новости".

Ангелина Мильченко