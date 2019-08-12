Украинские "камикадзе" на бразильских крыльях

Киев намерен закупить поршневые штурмовики EMB-314 Super Tucano

Сегодня практически все боевые самолеты реактивные, в большинстве своем – сверхзвуковые. И это, несмотря на множество преимуществ турбовинтовых самолетов, которые гораздо дешевле в производстве и эксплуатации, имеют несравненно больший ресурс, более простую и экономичную логистику и менее требовательны к уровню подготовки персонала.

Все сводит на нет гораздо большая уязвимость винтовых машин перед современными системами ПВО и истребительной авиацией.

Впрочем, у боевого применения винтовых машин есть одна очень маленькая ниша: локальные конфликты низкой интенсивности в странах "Третьего мира", где противником выступают иррегулярные формирования и банды, не имеющие современных средств ПВО. Например, война с наркокартелями в джунглях Южной Америки или еще что-то в том же духе.

Так, американцы во время войны в Индокитае с успехом использовали винтовую авиацию, например, штурмовики A-1 Skyraider и различные варианты "ганшипов". Однако лишь только в распоряжении партизан появились в достаточном количестве мобильные средства ПВО, такие как ПЗРК "Стрела-2", советские ЗГУ-1 и китайские 14,5-мм ЗПУ Тип 56, применение Skyraider и "Ганшипов" стало затруднительным.

Впрочем, машины этого типа есть в ВВС США и некоторых других стран, однако их использование обусловлено отсутствием у противника эффективных систем ПВО.

И вот внезапно обзавестись винтовыми УБС Embraer EMB-314 Super Tucano решила Украина. Отметим, что эти машины применяются, главным образом, именно в качестве легких штурмовиков для борьбы со всякого рода повстанцами. В частности, их США закупали для ВВС правительственных сил Афганистана, для борьбы с талибами (боевиками запрещенного в РФ движения "Талибан"). Впрочем, сами американцы в этих целях предпочитают использовать ударные БПЛА.

Бразильские СМИ сообщили о том, что делегация украинских военных уже прибыла в Сан-Паулу для переговоров о покупке этих самолетов.

СМИ сообщают, что Киев намерен обзавестись "супер-Тукано" за счет американского финансирования в рамках той же программы, по которой эти самолеты поставлялись в Афганистан, Ливан и Нигерию. Бразильские источники сообщают, что киевские стратеги намерены применять эти машины против Народных Республик Донбасса, и поэтому машины будут адаптированы для использования боеприпасов советского стандарта, состоящих на вооружении ВСУ.

Также сообщается, что главком украинских ВВС совершил полет на самолете А-29 (EMB-314 Super Tucano) из состава 3-й эскадрильи 3-й авиационной группы ВВС Бразилии на авиабазе Кампо-Гранде и пришел в восторг.

Напомним, что Киев прекратил применять боевую авиацию в Донбассе после того, как ПВО НМ ЛДНР выбила значительную часть украинских ВВС – в том числе реактивные штурмовики и истребители.

Можно не сомневаться, что и уничтожение этих винтовых машин не составит труда для защитников донбасского неба. И не понимать этого командование украинской авиации не может. Так зачем же нужны ВСУ эти машины?

Тут надо вспомнить, что чуть больше года назад Пентагон объявил о намерении закупить эти самолеты для того, чтобы перепродать своим союзникам из Южной Америки и Восточной Европы, чтобы создать из них международные эскадрильи для ударов по боевикам запрещенной в России организации "Исламское государство". Сообщалось, что консультации по этому вопросу с заинтересованными сторонами уже имели место.

Причины столь экстравагантного подхода указывались в американских СМИ: использование дорогостоящих сверхсовременных боевых самолетов F-22 и F-35 с "умным вооружением" слишком накладно да и опасно (а ну как собьют?). А применение EMB-314 Super Tucano несравненно бюджетней. Если же посадить на них иностранцев, то и вообще можно не беспокоиться. Поскольку даже с учетом потерь этих машин, это будет дешевле, чем эксплуатация F-22 и F-35. Да и если бразильские штурмовики будут сбивать, это не подорвет реноме американского оружия.

Надо сказать, что после публикации об этом в Wall Street Journal в начале 2018 года, особой информации об этой программе не было. Возможно, она не нашла поддержки у потенциальных поставщиков "летающего пушечного мяса".

Теперь же можно предположить, что в связи с изменившимися политическими реалиями, новая украинская власть, дабы заполучить одобрение Вашингтона, решила обеспечить американскую программу украинскими "камикадзе", которые будут гореть в небе Ближнего Востока, а не Донбасса.

Но вероятным видится и вариант того, что таким образом украинские военачальники рассчитывают с помощью откатов нажиться на этой сделке. А самолеты или просто будут пылиться в ангарах, или станут "летающими партами" для начинающих пилотов.

Борис Дмитриев

Газета "Военно-промышленный курьер",