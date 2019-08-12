Переведем войска: почему посол США угрожает Германии

Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу

Посол США в Германии Ричард Гренелл выразил свое недовольство тем, что ФРГ не увеличивает до 2% от ВВП расходы на оборону. Он отметил, что американских военных, которые сейчас размещены в Германии, можно было бы переправить в Польшу, как об этом ранее сказал американский посол в Варшаве. Между тем немецкие власти не спешат повышать расходы на оборону.

Американский посол в Германии Ричард Гренелл заявил в интервью агентству DPA, что, возможно, часть американских войск будет переведена в другое место.

"Оскорбительно, когда ждут, что налогоплательщики США продолжат оплачивать пребывание 50 тыс. американцев в Германии, но немцы при этом будут использовать торговый профицит для внутренних целей", - отметил представитель США.

Ранее диппредставиель США в Польше Джорджетт Мосбахер привела варшавские власти в пример немцам. "Польша выполняет обязательства перед НАТО по тратам на оборону в размере 2% от ВВП. Германия не выполняет. Мы бы приветствовали в Польше американских солдат, дислоцированных [сейчас] в ФРГ", - написала она в твиттере.

"Президент [США Дональд] Трамп прав, и Джорджетт Мосбахер права. Многочисленные президенты просили крупнейшую экономику Европы платить за свою собственную оборону. Это просьба, которая затянулась на многие годы и многие правительства", - обратил внимание американский посол в Германии. Теперь же, по словам Гренелла, все дошло до того, что американская сторона вынуждена реагировать.

Между тем в Германии дислоцировано больше всего американских военных в Европе - в общей сложности 35 тыс. Также там, по данным ТАСС, расквартированы 17 тыс. гражданских лиц, которые работают на американские войска. В июне американский лидер сообщил, что польские власти на средства государства построят объект для размещения дополнительной 1 тыс. американских военнослужащих. Трамп тогда подчеркнул, что США не будут направлять дополнительные войска в Европу. Увеличение воинского контингента, по его словам, может произойти за счет переправки сил из Германии, передает агентство.

Американские власти неоднократно обращали внимание на то, что Берлин недостаточно тратит на обеспечение обороны. По мнению США, ФРГ должна расходовать на эти цели 2% от ВВП, однако немецкие власти не готовы к этому в ближайшее время. Так, канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявляла, что страна будут увеличивать расходы постепенно в течение 10 лет, то есть к 2025 году расходы на оборону увеличатся до 1,5% от ВВП. Согласно проекту бюджета на следующий год, Германия потратит на оборону €44,9 млрд, это примерно 1,2% от ВВП, передает ТАСС.

В ответ на слова посла США Ричарда Гренелла председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч заявил, что, если американские войска будут перенаправлены в Польшу, то США нужно будет прихватить с собой и оружие.

"Если американцы выведут войска, то им стоит прихватить с собой и свое ядерное оружие", - цитирует Барча Hannoversche Allgemeine Zeitung. Только оружие, как отметил депутат, американским властям следует "увезти домой", а не в Польшу. Иначе, по мнению Барча, могут ухудшиться отношения с Россией, а это противоречит интересам Германии и Европы в целом.

В то же время представитель фракции СДПГ в бундестаге Карстен Шнайдер уверен, что ФРГ не позволит себя "шантажировать".

"Немецкие солдаты неоднократно оказывались в опасных ситуациях, выполняя свой долг в регионах, которые были дестабилизированы политикой США в последние десятилетия", - приводит его слова "Российская газета".

В то же время в России считают, что американские угрозы - это "пустая болтовня".

"Пока в планах американской армии нет передислокации войск из Германии в какую-либо другую страну. Президент США благосклонно отнесся к намерениям Польши разместить постоянную военную базу. Но это планировалось сделать за счет переброски войск из США, а не с территории Германии", - заявил в комментарии ФАН главный редактор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт, полковник запаса Виктор Мураховский.

Он отметил, что в настоящее время на польской территории находится бригада американской армии на ротационной основе. При этом, по словам эксперта, американцы не планировали размещать ее на постоянной основе, так как считают, что военнослужащим необходимо осваивать возможный театр военных действий.

"В ФРГ нет полноценных развернутых бригад американской армии. Там находятся только бригады армейской авиации и штабы пятого и седьмого армейских корпусов вооруженных сил в Европе. Таким образом, это штабные подразделения связи и армейской авиации", - рассказал Мураховский.

Ангелина Мильченко