Российские военные полицейские победили в конкурсе "Страж порядка" на АрМИ-2019

Инструктаж российской команды по прохождению полосы препятствий в рамках международного этапа Страж порядка.

Как сообщили в Минобороны РФ, второе и третье места у команд из Ирана и Армении соответственно

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российские военные полицейские одержали победу на конкурсе "Страж порядка" Армейских международных игр. Об этом журналистам сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"Команда военных полицейских из России в упорной борьбе победила коллег из Ирана и Армении в "Гонке героев" - финальном этапе состязаний АрМИ-2019 "Страж порядка", став таким образом победителем соревнований", - сообщили в военном ведомстве.

Второе место завоевала команда Ирана, третье место у Армении.

По информации российского министерства, на финальном этапе военнослужащие пробежали полосу препятствий длиной 12 км, преодолев 53 препятствия различной сложности, большинство из которых сконструировано так, что пройти их можно только в составе команды.

Конкурс "Страж порядка" прошел в четыре этапа: прохождение огневого рубежа, преодоление препятствий, гонка патрульных нарядов и командная "Гонка героев".

В конкурсе приняли участие команды из России, Ирана и Армении.