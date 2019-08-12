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12.08.2019
ТАСС

Экипажи ВКС сбросили 22 тонны авиабомб в ходе розыгрыша эпизода "Авиамикс"

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Авиадартс-2016
Международные соревнования "Авиадартс-2016".
Источник изображения: Марина Лысцева/ТАСС

Также выпущено более 100 неуправляемых ракет и свыше 200 снарядов авиационных пушек

РЯЗАНЬ, 10 августа. /ТАСС/. Экипажи Воздушно-космических сил (ВКС) сбросили на наземные цели 22 тонны авиабомб, более 100 неуправляемых ракет и свыше 200 снарядов авиационных пушек в входе тактического розыгрыша эпизода "Авиамикс" на соревнованиях "Авиадартс" Армейских международных игр, сообщили в субботу в пресс-центре игр.

Эпизод "Авиамикс" в этом году стал самым зрелищным за историю конкурса "Авиадартс". В ходе розыгрыша тактического эпизода экипажи ВКС выполнили боевые применения по наземным целям, использовав 22 тонны авиационных бомб весом 250 и 500 кг, более 100 неуправляемых ракет и более 200 снарядов авиационных пушек", - сообщили в пресс-центре.

По данным военных, впервые в "Авиамиксе" задействовали 12 типов новейшей и перспективной авиационной техники различной модификации. Как рассказал командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, проведение такого рода международных соревнований, позволило усовершенствовать инфраструктуру объектов дальней авиации, задействованных в "Авиадартсе". "Это и полигон Дубровичи, и аэродром Дягилево. Аэродром разместил сегодня участников и "Авиадартса", и "Авиамикса", это 95 воздушных судов, полигон сегодня позволяет применять все виды боеприпасов", - отметил Кобылаш.

По его словам, в субботу экипажи во время летной программы использовали боеприпасы крупного калибра. "Мы всегда стараемся добавлять разнообразие в "Авиамикс", демонстрировать наши новинки, наши достижения. Сегодня был задействован авиакомплекс "Кинжал" и самолеты пятого поколения", - добавил командующий.

По данным военного ведомства, в ходе полетов свою программу продемонстрировали также экипажи авиационных групп высшего пилотажа "Русские Витязи", "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты". По информации Минобороны, летную программу "Авиамикса" посетили более 10 тысяч зрителей.

"Во время проведения полетов на полигоне была организована акция Воздушно-космических сил "Служба по контракту - Твой выбор". За время проведения летной программы мобильный пункт отбора посетили более 450 человек, из которых около 100 прошли консультирование, первичное тестирование и другие начальные этапы отбора", - добавили в военном ведомстве.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
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